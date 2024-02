Bonn (ots) - Die Nachricht war ein Schock: Mit Alexej Nawalny ist der wichtigste Oppositionelle Russlands in einem sibirischen Straflager zu Tode gekommen. Über die Ursache herrscht Unklarheit, doch viele westliche Politiker machen Wladimir Putin persönlich für den Tod seines prominenten Widersachers verantwortlich.

Zugleich geht der russische Angriffskrieg auf die Ukraine bereits in das dritte Jahr. Der Frontverlauf veränderte sich zuletzt nur noch wenig, ein Ende scheint nicht in Sicht. Fest steht allerdings: Die Ukraine ist auf westliche Unterstützung angewiesen, um die russischen Truppen weiter abzuwehren. Doch seitdem die Republikaner neue Hilfspakete der USA, wohl auch auf Druck Donald Trumps hin, verhindern, wachsen die Sorgen um ihre Zukunft.

Kann Brüssel die Unterstützung Kiews notfalls alleine schultern? Wie ist die Lage in der Ukraine? Wie ist die Stimmung in Russland, zwei Jahre nach Kriegsbeginn? Was sind Putins Ziele, und welche Perspektiven gibt es für ein Ende des Krieges?

Eva Lindenau diskutiert mit:

- Vendeline von Bredow, The Economist - Roman Goncharenko, Osteuropa-Redaktion, Deutsche Welle - Gauthier Rybinski, Chefkommentator France24 - Thomas Wiegold, freier Journalist und Militärexperte

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation Telefon: 0228 / 9584 192 kommunikation@phoenix.de Twitter.com: phoenix_de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH