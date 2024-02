Würzburg (ots) - Frühlingsinspiration erleben: Die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl präsentieren frische Einrichtungsideen und die schönsten Wohn- und Dekotrends für Frühjahr und Ostern.

Der Frühling steht vor der Tür! Alle 57 XXXLutz Möbelhäuser eröffnen pünktlich zum Saisonstart die diesjährigen Frühlingsmärkte und laden dazu ein, in eine Welt der Inspiration und Frühlingsfreude einzutauchen. Mit Fokus auf den neuesten Trends der Wohnkultur inspiriert der Frühlingsmarkt bei XXXLutz dazu, die ersten warmen Sonnenstrahlen des Jahres mit einer Fülle von innovativen Designs und dekorativen Ideen zu begrüßen.

Trend-Update: Neue Styles für drinnen und draußen

Mit den "Blooming Days" präsentiert der Frühlingsmarkt eine zauberhafte Kollektion in Pastelltönen, die durch florale Prints, erfrischende Farbkombinationen und der Vorfreude auf die Osterfeiertage geprägt ist, darunter auch Highlights von Exklusivmarken wie Ambia, Linea Natura und BIO:VIO. Von kuscheligen Zierkissen mit Blumenprint bis hin zu eleganten Tischdekorationen mit Kristallgläsern, Geschirrsets und Etageren bietet diese Kollektion alles, um das Zuhause in einen frühlingshaften Wohlfühlort zu verwandeln. Blumen in allen Formen und in verspielten Pastellfarben versprühen nicht nur an den Osterfeiertagen einen romantischen Landhausstil. Pretty Pastells zeigen sich als perfektes Pendant zu den allgegenwärtigen Shades of Beige: Prägnant sind diese Saison vor allem zartes Rosé, Zitronengelb, Pistazie, Himmelblau und Flieder.

Die Kollektion "Green Love" steht für die Verbundenheit mit der Natur und lädt Besucherinnen und Besucher der XXXLutz Frühlingsmärkte dazu ein, ihre Liebe zur Natur mit nach Hause zu nehmen. Mit einer breiten Auswahl an Home Gardening Produkten und von der Natur inspirierten Dekorationsideen werden Wohnraum und Garten zur Relax-Oase. Von Waldgrün über Moosgrün bis hin zu Lindgrün - die "Grüne Welle" begeistert vor allem mit ihrem optimistischen Flair und lässt von Sonnengelb bis Beige alle Stylingpartner erstrahlen. Gartenmöbel und Aufbewahrungskörbe aus Naturmaterial, sowie Blumentöpfe, Tongefäße und recycelte Dekoartikel aus Glas zaubern ein individuelles Gartenparadies, in dem sich die ganze Familie wohlfühlt.

Zeitlose Eleganz dank einer organischen Formensprache: "Pure Natural" bei XXXLutz setzt auf natürliche Materialien und harmonische, kunstinspirierte Designs. Von handgefertigten Holzmöbeln bis hin zu Accessoires aus nachhaltigen Materialien bietet diese Kollektion eine Vielzahl von Möglichkeiten, um das eigene Zuhause in eine minimalistische und zugleich naturnahe Umgebung zu verwandeln. Key Pieces sind Möbelstücke aus massivem Holz, natürliche Textilien wie Biobaumwolle und Steingut mit handwerklichem Look. Getränke-Karaffen für den Sonntagsbrunch, stylische Vasen und Kerzen für Indoor und Outdoor oder dekorative Kunstgegenstände machen jeden Raum und jede Terrasse zum Hingucker.

Frühlingserwachen bei XXXLutz

Die angesagten Frühjahr- und Ostertrends im XXXLutz Sortiment begeistern mit einem individuellen Flair und sorgen daheim für ein frühlingshaftes Style-Update. Von verspielt in Pastell über modern mit organischer Formensprache bis hin zu klassischen Designs - dank der exklusiven Vielfalt an Möbeln, Heimtextilien und Accessoires wird auf dem XXXLutz Frühlingsmarkt jeder glücklich! Dabei können sich Kundinnen und Kunden auf exklusive Angebote, persönliche Fachberatung und inspirative Wohnideen freuen, um ihre kreativen Ideen umzusetzen und ihr Zuhause in ihren ganz persönlichen Lieblingsort für die warme Jahreszeit zu verwandeln.

Ob zart in Pastell oder natürlich und elegant - das hochwertige Home & Living Sortiment bei XXXLutz verwandelt Haus und Garten in ein stylisches Wohlfühlparadies. Die XXXLutz Frühlingsmärkte und der Onlineshop - www.xxxxlutz.de (https://www.xxxlutz.de/) - laden ab sofort zum Entdecken der neuesten Trends für Wohnräume und Garten ein!

Die XXXLutz Unternehmensgruppe

Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 370 Einrichtungshäuser in 13 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 26.300 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 11.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 57 XXXLutz Einrichtungshäuser und 47 Mömax-Trend-Mitnahmemärkte betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 5,75 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bietet. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von XXXLutz wird die Deutschland-Zentrale nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung erweitert - insgesamt haben allein am deutschen Unternehmenssitz von XXXLutz rund 700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.

