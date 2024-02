ARD IN ALLER FREUNDSCHAFT - DIE JUNGEN ÄRZTE, Vorabend-Weekly, immer donnerstags um 18.50 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek. Frischer Wind im Johannes-Thal-Klinikum: Arne Kertész (Rolle Oliver "Olli" Probst, 2.v.l.), Linda Kummer (Rolle Tamar Hummel, r.), Jakob D´Aprile (Rolle Ivo Maric, 2.v.r.) und Olivia Papoli-Barawati (Rolle Sofia Galura, l.) verkörpern die vierte Generation der "jungen Ärzte". Die erste Folge mit den vier angehenden Ärztinnen und Ärzten, die ihr Praktisches Jahr (PJ) am Johannes-Thal-Klinikum absolvieren, wird am 29. Februar 2024 im Ersten zu sehen sein. © ARD/Markus Nass, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter ARD-Sendung bei Nennung "Bild: ARD/markus nass" (S2+). ARD-Programmdirektion/Bildredaktion, pressefoto.daserste@ard.de / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6694 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.