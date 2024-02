Bonn (ots) - Sie wurden im Krieg schwer verwundet und haben ein Bein oder einen Arm verloren. Jetzt spielen die ehemaligen Soldaten Fußball im Verein Pokrova. Rund 25 junge Männer mit Handicap werden von Don Bosco in Lemberg regelmäßig trainiert. Das Fußballtraining ist Teil ihres Rehabilitationsprogramms. Vor zwei Jahren am 24. Februar 2022 begann der russische Angriffskrieg.

"Fußball ist eine wichtige Rehabilitationsmaßnahme, denn im Sport können die jungen Männer vieles vergessen. All die Tragödien, die sie erlebt haben. Der Sport inspiriert sie und gibt ihnen die Willenskraft zurück, zu kämpfen, vorwärts zu gehen und nicht zu verzweifeln", betont P. Mykhailo Chaban SDB, Initiator der Fußballaktion.

Einer der Spieler ist Denys. Der 38jährige verlor bei der Verteidigung seiner Heimatstadt Mariupol ein Bein. Nach der russischen Gefangenschaft kehrte er zu seiner Familie zurück und kam dann nach Lemberg zur Rehabilitation. Dort begann er sich für Fußball zu interessieren. Im Januar 2024 trat er dann der Amputierten-Fußballmannschaft Pokrova bei.

Das Don Bosco Fußballteam ist für Denys zu seiner zweiten Familie geworden. "Behindert zu sein, ist keine Strafe, sondern eine Bewährungsprobe. Ich möchte Vorbild sein für andere Menschen mit Handicap. Und ich habe vor weiter zu trainieren, mein professionelles Niveau zu verbessern und natürlich auch in die ukrainische Nationalmannschaft des Amputierten Fußballs zu kommen!" Seine Frau und seine beiden Kinder unterstützen ihn auf diesem Weg.

"Seit Kriegsbeginn haben wir in der Ukraine von Bonn aus Nothilfe geleistet. Dieses Projekt liegt uns besonders am Herzen, denn viele junge Männer haben Kriegsverletzungen erlitten. Sie brauchen unsere Unterstützung, um wieder mit Zuversicht in die Zukunft zu schauen. Das Fußballteam Pokrova hilft ihnen dabei", sagt Dr. Nelson Penedo, Geschäftsführer von Don Bosco Mission Bonn.

Das Amputierten-Fußballteam wurde von den Salesianern Don Boscos 2023 gegründet. Es ist das erste Fußballteam in der Ukraine für Spieler mit Amputationen. Ziel ist es, Kriegsversehrte wieder in die Gesellschaft einzugliedern und ihnen Hoffnung und neue Perspektiven zu eröffnen.

