Stuhr (ots) - Die Blumenaufkleber auf der Wanne sind längst verblasst. Der Teppich auf den grellen Fliesen ist von vorvorgestern und der Einstieg in die Dusche schon seit Jahren ein lästiger Hindernislauf. Es geht einfach nicht mehr, ein neues Bad muss her. Wer sanieren möchte setzt auf Barrierefreiheit, Bäder zum Wohlfühlen und am besten direkt auf die Experten von ELEMENTS und den ersten ELEMENTS Showtag am 2. März 2024 - denn da heißt es in über 270 Ausstellungen bundesweit: "It's Showtime." Die BesucherInnen erwartet ein Tag voller Überraschungen und Inspirationen fürs eigene Traumbad.

Wer sanieren möchte - oder eben muss - dem bietet sich jede Menge Spielraum für Kreativität, ohne auf Funktionalität verzichten zu müssen. Schenkt man den Experten von ELEMENTS das Vertrauen, ist eine Rundum-Betreuung garantiert und an alles gedacht, von der Erstplanung bis zur finalen Übergabe des Bades. Im Teamwork verwandeln Fachhandwerker und Badberater das Bad in einen unvergleichlichen Wohlfühlraum - ganz egal in welcher Größenordnung.

Bühne frei fürs neue Bad. Am bundesweiten ELEMENTS Showtag erleben Besucher*innen ein vielfältiges Spektrum an inspirierenden Themen. Beispielsweise von der Teilsanierung, also dem kleinen Makeover mit großer Wirkung, über schöne barrierefreie Bäder mit bodengleicher Dusche bis zu gesundheitsfördernden Wellness-Lösungen wie der Sonnendusche von Sunshower. Wer am ELEMENTS Showtag einen Beratungstermin vereinbart, erhält am Tag der Badberatung eine hochwertige Handbrause als Willkommensgeschenk. Die verchromte Rundbrause überzeugt durch ansprechendes Design und bietet drei unterschiedliche Strahlarten - ob sanft berieselnd oder intensiv pulsierend. Ein Genuss für jeden Duschtyp.

Markus Hahn, Geschäftsführer der ELEMENTS GmbH: "Am ELEMENTS Showtag rücken wir die Badtrends von heute und morgen in den Fokus. Dinge in besonderem Ambiente live zu inszenieren, schafft einzigartige Erlebnisse. Eintauchen in neue Inspirationen, mit allen Sinnen erleben. Genau dafür feiern wir den ELEMENTS Showtag mit allen Besuchern und Besucherinnen."

