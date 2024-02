The HOLON Mover is a fully electric and autonomous vehicle for use on public roads. It is one of the world's first movers with automotive standards - leading the way in safety, driving comfort and production quality. Source: HOLON / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/138283 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.