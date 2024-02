Der Prillturm ist Teil der Harnstoffanlage am Standort Ludwigshafen Harnstoff (CH4N2O) ist eine organische Verbindung aus Kohlendioxid (CO2) und Ammoniak (NH3). Auch bekannt unter dem lateinischen Namen Urea ist Harnstoff ein vielseitiger Rohstoff und wichtiges Monomer in der Chemiebranche. Er wird weltweit in großen Mengen benötigt, beispielsweise zur Produktion von Stickstoffdünger, für den Abgasreiniger AdBlue®, für Harze, Klebstoffe und vieles mehr. Der weithin gut sichtbare 61 Meter hohe Prillturm ist Teil der Harnstoff-Anlage, die 1968 am Standort Ludwigshafen erbaut wurde. In ihm wird kristalliner Harnstoff in kugelförmiges Granulat überführt. +++ The prill tower is part of the urea plant at the Ludwigshafen site Urea (CH4N2O) is an organic compound of carbon dioxide (CO2) and ammonia (NH3). In 1968, the urea plant as it is known today was built. Urea is a versatile raw material and important monomer in the chemical industry. It is needed in large quantities worldwide, for example for the production of nitrogen fertilizer, for the exhaust gas purifier AdBlue®, for resins, adhesives and much more. The 61-meter Prill tower, which is clearly visible from afar, is part of the urea plant built at the Ludwigshafen site in 1968. In it, crystalline urea is converted into spherical granules. / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/16344 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.