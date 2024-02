Berlin (ots) - - Informationsplattform ermittelt mithilfe von KI, welcher Tatort-Kommissar am attraktivsten ist - Schauspieler Daniel Sträßler alias Kommissar Adam Schürk ist im Ranking auf Platz eins - Das Kommissariat aus Saarbrücken auf der Schönheitsskala ganz vorne

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der schönste Kommissar im ganzen Land? Die Informationsplattform Betrugstest.com (www.betrugstest.com) hat ermittelt, wer die attraktivsten Kommissare der ARD-Kultserie "Tatort" sind und welche Stadt am besten abschneidet. Dafür wurden für alle aktuellen Schauspieler die offiziellen Bilder der Darsteller mithilfe einer speziellen KI bewertet und verglichen.

Adam Schürk ermittelt als schönster Gesetzeshüter

Adam Schürk heißt er! Der von Daniel Sträßer verkörperte Beamte ermittelt seit April 2020 in Saarbrücken und ist mit einem Durchschnittswert von 8,72 von maximal 10 möglichen Punkten der schönste Kommissar der aktuellen Tatort-Teams. Dahinter folgt Sebastian Bootz aus Stuttgart. Der Schwabe wird von Felix Kleine gespielt und führt bereits seit 2008 in mittlerweile 31 Fällen die Ermittlungen. Er erhält vom Algorithmus im Schnitt 8,18 Punkte. Mit einer Wertung von 8,15 landet Mila Sahin denkbar knapp dahinter und ist die attraktivste Frau im Vergleich. Die von Almila Bagriacik dargestellte Kriminalistin löst seit 2017 Fälle an der Kieler Förde.

Der Attraktivitätsdurchschnitt der aktuellen Tatort-Kommissare liegt bei 6,67 Punkten. Weit darunter liegen unter anderem Moritz Eisner, Freddy Schenk und Lena Odenthal. Die Kriminalbeamten aus Wien, Köln und Ludwigsburg schneiden im Ranking mit Werten von 5,20, 5,09 und 4,55 am schlechtesten ab.

Die schönsten Gesetzeshüter ermitteln in Saarbrücken

Die attraktivsten Kriminalbeamten kommen aus Saarbrücken. Mit dem Spitzenreiter Adam Schürk und seinen Kollegen Leo Hölzer, Esther Baumann und Pia Heinrich befindet sich die Hauptstadt des Saarlands auf der Skala bei 7,61 Schönheitspunkten. Die Weimarer und Stuttgarter Kommissare folgen mit 7,44 und 7,41 Punkten und komplettieren damit das Podest. Die Kehrseite bilden Wien und Wiesbaden: Mit Werten von 5,27 und 5,55 bilden die beiden Städte das Schlusslicht im Ranking.

Kommissarinnen sind durchschnittlich attraktiver

Betrachtet man die Jahrgänge der Erstausstrahlungen, tut sich besonders das Jahr 2020 hervor. Denn da nahmen mit 7,49 Punkten die hübschesten Kommissare ihre Ermittlungen auf. Ähnlich hoch liegt der Wert im Jahr 2008 mit 7,41 Punkten. Auch 2012 begannen sehr ansehnliche Kriminalbeamte ihre Karriere (7,07). Dem gegenüber steht das Jahr 1999, mit gerade einmal 5,27 Punkten. Die KI zeigt ebenfalls, dass Kommissarinnen (6,93 Punkte) attraktiver sind als ihre männlichen Kollegen (6,42 Punkte).

Alle Ergebnisse des Vergleichs finden Sie unter folgendem Link:

https://ots.de/h4eooB

Über die Untersuchung

Die Informationsplattform Betrugstest.com (www.betrugstest.com) hat im ersten Schritt alle Tatort-Kommissare seit Beginn der Ausstrahlung gelistet. Anschließend wurden drei verschiedene Bilder pro Schauspieler herausgefiltert und mit einer KI nach Attraktivität gerankt. Im letzten Schritt wurde dann der Durchschnitt der einzelnen Werte der Bilder berechnet.

Über Betrugstest.com

Betrugstest.com ist eine Informationsplattform zur Qualitätskontrolle von Anbietern aus diversen Digitalbranchen wie Dating-Webseiten, Online-Brokern oder Glücksspielanbietern. 2015 gegründet, erstellt das Unternehmen ausführliche Testberichte hinsichtlich Qualität und Betrug für Angebote aus ganz Europa und darüber hinaus.

