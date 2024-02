Unterföhring (ots) - Die 22-jährige Studentin? Die 46-jährige Fahrlehrerin? Der 53-jährige Rechtsanwalt? Die 38-jährige Ärztin? Der 26-jährige Gesundheitspfleger? Die 51-jährige Lehrerin? Oder der 37-jährige Koch? Alter oder Beruf spielen bei "The Floor" keine Rolle. Bei "The Floor" sind taktisches Geschick und schnelles Denken gefragt, um die Felder der Gegner zu erobern. Die neue Strategie-Quiz-Show von Spielführer Matthias Opdenhövel startet am Donnerstag, 29. Februar 2024, um 20.15 in SAT.1 und auf Joyn. In sechs Folgen duellieren sich 100 Kandidatinnen und Kandidaten um 100.000 Euro. Wer quizzt alle von "The Floor"?

Matthias Opdenhövel: "Es heißt im Sport ja gerne, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Bei uns liegt die Wahrheit aber auf dem 'Floor'. Am Ende bleibt von 100 Kandidatinnen und Kandidaten nur ein Sieger auf dem Feld. The Winner Takes It All! Das Themenspektrum ist riesig, der Zeitdruck verzeiht kaum Fehler. Das macht 'The Floor' so spannend und abwechslungsreich. Und das Beste: Alle vor dem TV können perfekt mitquizzen."

Von jung bis alt, von Nord bis Süd, von Apps bis Deutsche Literatur

Die jüngste "The Floor"-Teilnehmerin ist 19 Jahre alt. Der Älteste 55. Alle Bundesländer, außer Thüringen, sind auf dem "Floor" vertreten. Außerdem jeweils einmal Österreich und die Schweiz. Die Meisten kommen aus Nordrhein-Westfalen (19 Prozent), gefolgt von Bayern (12 Prozent), Niedersachsen (11 Prozent), Hessen (11 Prozent) und Baden-Württemberg (10 Prozent). Die 100 Wissensgebiete der "Floor"-Kacheln erstrecken sich auf alle Lebensbereiche: von Musik über Geografie, Promis, Sport, Film & Fernsehen bis zu Biologie, Essen & Trinken oder Linguistik. Wer erkennt am schnellsten Fußballwappen? Wer erhört am schnellsten Bands an ihren Songs? Wer errät am schnellsten Kinderserien anhand von vier Hinweisen?

Matthias Opdenhövel: "Ich war überrascht, wie breit die Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt sind. Man spielt ja ständig neue Themengebiete. Das Allgemeinwissen ist enorm. Und immer on point abzuliefern ... Nach 45 Sekunden ist eine Runde schon vorbei, da darf man sich keinen Hänger leisten." (Das komplette Interview auf der SAT.1-Presselounge)

Das sind alle 100 Kandidatinnen und Kandidaten von "The Floor"

Yalun, 27, Maschinenbau-Studentin aus Aachen

Darj, 23, Design-Studentin aus Aachen

Natalia Hanna, 46, Marketing- und Event-Spezialistin aus Aschaffenburg

Carsten, 49, Unternehmensberater aus Bad Vilbel

Severine, 40, Diplom-Sozialpädagogin aus Bad Bremstedt

Sabrina S., 44, Übersetzerin aus Baunatal

Giulia, 26, Bankkauffrau aus Baunatal

Daan, 23, Kommunikationsstudent aus Baunatal

Claudia S., 36, Sprecherin und Autorin aus Berlin

Joel, 20, "Digitale Gesellschaft"-Studentin aus Berlin

Kristin, 32, Bankkauffrau aus Berlin

Hung, 25, Physik-Student aus Berlin

Toni, 35, Versicherungsfachmann aus Bodenseekreis

Marie, 25, Ökotrophologie-Studentin aus Bonn

Nadine, 40, Polizeibeamtin aus Böhl-Iggelheim

Kevin, 28, BWL-Student aus Bremen

Kirsten W., 45, Hausfrau aus Brilon

Hendrik, 35, Filmeditor aus Chemnitz

Stefan B., 46, Key Account Manager aus Dieblich

Tim, 33, Comedian aus Dinslaken

Jasper, 33, Portfolio-Manager aus Dresden

Nicole, 46, Fahrlehrerin aus Emmerich

Kamjar, 31, Arbeit im Öffentlichen Dienst aus Eschweiler

Avraam, 39, Betriebsleitungsassistent aus Esslingen

Patrick, 30, Bauleiter aus Flörsheim

Bensu, 24, Physiotherapeutin aus Frankfurt am Main

Michaela, 50, Hotelmeisterin aus Gernsheim

Susanne, 47, Psychologin aus Gernsbach

Steffen, 38, Industriekletterer aus Glienicke Nord

Marc-Hendrik, 52, Zahnarzt aus Glücksburg

Ulrike, 51, Lehrerin aus Halle

Ingo, 49, Gebäudetechniker aus Halver

Moritz, 28, Sales Manager aus Wentdorf bei Hamburg

Michael, 37, Souschef aus Hamburg

Sarah S., 37, Journalistin aus Hamburg

Alex, 37, Senior Sales Manager aus Hamburg

Tobias, 24, Produktentwickler aus Hannover

Daniel P., 39, Schatz-Verstecker aus Hannover

Raffaele, 44, Einsatzleiter bei der Müllabfuhr aus Hilden

Eva-Maria, 38, Ärztin aus Heidelberg

Heiko, 47, Hausmann aus Heide

Bastian, 39, Fachinformatiker aus Hillscheid

Siggi, 54, Schulleiter aus Ingelheim

Mira, 22, Duale BWL-Studentin aus Kassel

Sabrina P., 30, Personalreferentin aus Kelheim

Dominik, 24, Lehramts-Student aus Kiel

Guido, 53, Betriebswirt aus Kirchwald

Jan, 39, Reiseverkehrskaufmann aus Köln

Sonja, 25, Journalismus-Studentin aus Köln

Jens, 29, Arbeitsvermittler aus Köln

Jonas, 30, BWL-Student aus Köln

Sebastian, 39, Schmerztherapeut aus Köln

Volker, 53, Rechtsanwalt aus Koblenz

Felix, 33, Show-Veranstalter aus Leipzig

Jennifer, 29, IT-Informatikerin aus Leipzig

Carl, 25, Controller aus Leipzig

Hanna Ilse, 29, Ökologie-Studentin aus Lüneburg

Janina v. F., 48, Betriebswirtin aus Lüneburg

Vivien, 30, Pflegehelferin aus Lünen

Jeanette, 49, Bürokauffrau aus Mannheim

Andreas, 50, Kriminalhauptkommissar aus Mannheim

Rainer, 55, Staplerfahrer-Ausbilder aus Mannheim

Jochen, 52, Geschäftsführer aus Meckenbeuren

Sven, 44, Sales Manager aus Mönchengladbach

Kim, 23, Nachhaltigkeits-Studentin aus Mülheim an der Ruhr

Sabine, 49, Journalistin aus München

Mia, 24, Kommunikationsstudentin aus München

Radek, 40, Sportjournalist aus München

Mike, 43, Justizvollzugsbeamter aus Umgebung Niederrhein

Sarah W., 42, Germanistin aus Nordkirchen

Claudia F., 53, Mini-Jobberin aus Oldenburg i.H.

Leon, 26, Gesundheitspfleger aus Osnabrück

Simon, 32, Bio-Wissenschaftler aus Osnabrück

Janina B., 43, Software-Entwicklerin aus Osterode

Céline, 34, Head of Sales aus Ottobrunn

Jana, 24, Polizeibeamtin aus Ottobrunn

Anna, 21, Architektur-Studentin aus Pfreimd

Theo, 43, Gastronom aus Reinfeld

Trixi, 52, Kreuzfahrtschiff-Expertin aus Rehlingen-Siersburg

Meadow, 55, Pensionär aus Ritterhude

Ingo B., 47, Luftfrachtspediteur aus Ronnenberg

Christin, 32, Verwaltungsangestellte aus Rostock

Adriano, 37, Model- und Werbeagent aus Saarbrücken

Constanze, 19, Medizin-Studentin aus Salz

Sandra L., 51, Pensionärin aus Seelze

Kai, 41, Geschäftsführer aus Seevetal

Martschel, 35, Kaufmann aus Senden

Theresa, 25, Landwirtschaftshelferin aus Schongau

Birgit, 55, Steuerfachangestellte aus Schleswig

Annika N., 37, Einrichtungsleiterin aus Schönefeld

Arne, 54, Schriftsteller aus Springen

Timo, 36, Game Designer aus Teltow

Annika J., 41, Reservation Supervisor aus Twistetal

Jürgen, 48, Unternehmensberater aus Uetikon am See (CH)

Irina, 33, Standesbeamtin aus Villmar

Daniel V., 38, Handelskaufmann aus Welzheim

Johannes, 37, Unternehmensberater aus Weingarten

Eva, 46, Creative Director aus Wien (AUT)

Susanne E., 56, Chef-Stewardess aus Wöllstein

Jonas H., 40, Autor aus Würzburg

Das ist "The Floor"

Hier stehen alle 100 Kandidatinnen und Kandidaten buchstäblich auf dem Spiel. Der "Floor" ist ein in einhundert gleich große Quadrate unterteilter LED-Boden, die jeweils ein Wissensgebiet darstellen. Ein zufällig ausgewählter Kandidat fordert einen benachbarten Gegner zum Quiz-Duell in dessen Kategorie heraus. Dann beginnt das Quiz gegen die Zeit: Jeder Duellant hat 45 Sekunden auf dem Zeitkonto. Abwechselnd müssen sie Fragen zu Bildern, Hörsequenzen oder Hinweisen beantworten. Nach jeder richtigen Antwort stoppt die eigene Uhr. Wer zu lange braucht und wessen Zeit zuerst abgelaufen ist, verliert das Duell und muss die Show verlassen. Der Gewinner übernimmt das Feld der Gegnerin oder des Gegners. Für die Kandidatinnen und Kandidaten gilt es, taktisch zu spielen, um immer mehr Boden gutzumachen - mit dem Ziel, am Ende der sechs Shows als Sieger auf dem "Floor" zu stehen und den Hauptpreis von 100.000 Euro zu gewinnen.

Cheerio Entertainment, eine Produktionsfirma von Seven.One Studios, produziert "The Floor" mit Talpa Studios in Holland.

"The Floor" - sechs Folgen, ab Donnerstag, 29. Februar 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

