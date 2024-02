Berlin (ots) - Der Energiesparmeister-Wettbewerb zeichnet jedes Jahr junge Menschen für ihr Klimaschutz-Engagement aus. Erstmals können nun auch Fußballvereine teilnehmen und ihre Klimaschutz-Ideen einreichen.

Der mit 5.000 Euro dotierte Sonderpreis für Jugendfußballvereine wird anlässlich der diesjährigen Fußball-Europameisterschaft verliehen. Gesucht werden bundesweit Vereine, die eine oder mehrere Klimaschutzmaßnahmen planen, bereits durchführen oder kürzlich abgeschlossen haben. Bewerbungsschluss ist der 20. März 2024. Informationen zur Teilnahme gibt es auf www.energiesparmeister.de/fussball.

Welcher Fußballverein schützt das Klima am besten?

Teilnehmen können alle Sportvereine, in denen Jugendliche Fußball spielen. Mögliche Themenbereiche sind: Mobilität, Ernährung, Abfallvermeidung, nachhaltiger Konsum, Energiesparen, Energieeffizienz oder erneuerbare Energien. Jede Maßnahme zählt und kann gewinnen!

"Alles nach vorne spielen, das können Jugendliche sehr gut - egal, ob auf dem Fußballplatz oder wenn es um die Zukunft unseres Klimas geht", sagt Tanja Loitz, Geschäftsführerin von co2online. "Dieses Jahr können sich nicht nur Schulen, sondern auch Jugendfußballvereine beim Energiesparmeister-Wettbewerb bewerben. Wir sind schon sehr gespannt auf alle Ideen, die das Klima fit für die Zukunft machen."

Energiesparmeister-Wettbewerb würdigt seit 16 Jahren Klimaschutzprojekte

Der Energiesparmeister-Wettbewerb ist eine Aktion der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online und wird unterstützt durch das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderte Projekt "Online-Klimaschutzberatung für Deutschland". Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die Schirmherrschaft übernommen.

Neben dem Klimaschutzpreis für Jugendfußballvereine werden auch wieder Preise an die besten Klimaschutzprojekte an Schulen vergeben. Pro Bundesland wird eine Energiesparmeister-Schule ausgezeichnet. Geld- und Sachpreise in Höhe von 50.000 Euro warten auf die Gewinnerschulen.

Eine Jury aus Expertinnen und Experten aus Politik und Gesellschaft wählt Ende April die Sieger aus. Ehemalige Preisträgerschulen können sich für den mit 1.000 Euro dotierten Sonderpreis für langfristiges Engagement bewerben.

Paten und Partner des Wettbewerbs

Der Deutsche Fußball-Bund e.V. unterstützt den Sonderpreis für Jugendfußballvereine im Rahmen seines Projektes "ANSTOSS FÜR GRÜN - Klimaschutz im Amateurfußball".

Neben Geld- und Sachpreisen erhalten die Gewinnerschulen eine Patenschaft mit einem Partner aus Wirtschaft und Gesellschaft. Die Paten unterstützen ihren Energiesparmeister bei der Öffentlichkeitsarbeit. Die diesjährigen Paten des Wettbewerbs sind: atmosfair gGmbH, Brandenburger Isoliertechnik GmbH & Co. KG, Bremer Energiehaus-Genossenschaft eG, eins energie in sachsen GmbH & Co. KG, Finanztip Stiftung, Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein GmbH (EKSH), Landesenergie- und Klimaschutzagentur Mecklenburg-Vorpommern GmbH (LEKA MV), Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt GmbH (LENA), Ostdeutscher Sparkassenverband, Sparkassen-Finanzgruppe Baden-Württemberg, Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen, Sparkassenverband Bayern, die Sparkassen in Niedersachsen, WILO SE und ZEBAU Planungs- und Beratungs- gGmbH.

Zusätzlich unterstützen den Wettbewerb a&o Hostels, BAD BOYZ BALLFABRIK e.K., Florida-Eis Manufaktur GmbH, memo AG, Raval Football, Spreeprint Textildruck e.K., Vaude GmbH & Co. KG und Zentralverband Sanitär Heizung Klima. Als Medienpartner agieren der Lehrermarktplatz eduki und das Naturkostmagazin Schrot&Korn.

Über den Energiesparmeister-Wettbewerb und co2online

Der Energiesparmeister-Wettbewerb (www.energiesparmeister.de) ist eine Aktion von co2online, unterstützt durch das Projekt "Online-Klimaschutzberatung für Deutschland" und gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. co2online realisiert den Schulwettbewerb im 16. Jahr in Folge und vergibt jedes Jahr Preise im Gesamtwert von 50.000 Euro an engagierte Schulen.

Die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online (www.co2online.de) steht für Klimaschutz, der wirkt. Mehr als 50 Energie- und Kommunikationsexperten machen sich seit 2003 stark dafür, den Strom- und Heizenergieverbrauch in privaten Haushalten auf ein Minimum zu senken. Unterstützt wird co2online unter anderem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, dem Umweltbundesamt sowie von Medien, Wissenschaft und Wirtschaft.

