Köln (ots) - Die größte Comedyparty steigt wieder im Sektor. Neun Shows in sieben Städten, bekannte Comedians und talentierte Newcomerinnen und Newcomer – das ist die „1LIVE Hörsaal-Comedy 2024“. Auch in diesem Jahr kommt 1LIVE mit Deutschlands besten Comedy-Newcomerinnen und Newcomern an die Unis im Sektor. Premiere ist am 11. Mai 2024 an der Uni Paderborn, das Finale findet am 02. Juni 2024 an der Uni Münster statt. Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Mit dabei sind in diesem Jahr die Comediennes und Comedians Tony Bauer, Assane Badiane, Leila Ladari, Maria Ziffy, Nico Stank, Marco Gianni und Parshad!

Moderiert wird die diesjährige Tour von Tony Bauer. Die 1LIVE-Hörerinnen und Hörer kennen Tony Bauer aus seiner Kolumne „The Voice of Pott“, in der er dem Ruhrgebiet eine Stimme gibt und jede Woche das aktuelle Zeitgeschehen kommentiert. Außerdem ist er kein Unbekannter auf den Bühnen von 1LIVE. 2022 stand er bereits bei der „1LIVE Comedy-Nacht XXL“ in Oberhausen und Köln auf der Bühne, letztes Jahr tourte Tony mit der „1LIVE Hörsaal-Comedy Tour“ mit durch den Sektor. Tony hat das sogenannte Kurzdarmsyndrom und ist deswegen auf die Nährstoffaufnahme durch einen Schlauch angewiesen. Der selbsternannte 14-Jährige, der eigentlich älter ist, lässt sich von seiner Krankheit nicht unterkriegen. Und deswegen heißt sein Motto: Mit Humor dagegen und ab auf die Bühne!

Assane Badiane ist der Gewinner des Nightwash Talent Awards 2022 und stand danach bereits vor insgesamt 45.000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf der großen Bühne der „1LIVE Comedy-Nacht XXL“ 2023 in Köln und Oberhausen. Der 23-Jährige erzählt die Geschichten aus seinem Leben, authentisch und ehrlich.

Leila Ladari ist Halb-Schweizerin, Halb-Österreicherin, Halb-Tunesierin und schlecht im Bruchrechnen. Sie verbringt die Hälfte ihrer Zeit mit Stand-up Comedy, die andere Hälfte mit Schauspielerei und damit, Schande über ihre Familie zu bringen. Leila hatte ihren ersten TV-Auftritt im deutschen Fernsehen in der Comedy Central Show „Roast Battle“ und war seitdem schon zu Gast beim „SWR x ARD Comedy Clash“, bei „STANDUP 3000“ und als Finalistin beim „Nightwash Talent Award 2022“ im Waschsalon.

Maria Ziffy ist auf den ersten Blick ein schüchternes Mädchen von nebenan, doch dahinter steckt eine unglaublich aufgeschlossene, humorvolle und einnehmende Persönlichkeit. Mit über zwei Millionen Abonnenten kennen sie wohl die meisten von TikTok. Doch mit ihrer ansteckenden Art liebte sie es schon immer, Menschen zum Lachen zu bringen. So hat alles mit ihrem ersten Stand-up im Alter von 15 Jahren angefangen und auch heute überzeugt sie mit ihren Geschichten aus der Schule und dem Erwachsenwerden auf der Bühne.

Nico Stank tourt aktuell mit seinem ersten Solo-Bühnenprogramm „Merkste selber“ durch ganz Deutschland. Sein Solo ist ein moderner, multimedialer Mix aus Stand-up und Live-Comedy in Kombination mit einer ganzen Menge Humor, Interaktion, Alltagswahnsinn, Live-Parodien. Auf Instagram bringt Nico täglich Hunderttausende User zum Lachen, indem er Alltagssituationen zum Schreien komisch nachstellt. Diese Videos resultierten in Millionen Klicks, so dass auch Filmproduzenten auf sein Talent aufmerksam wurden.

Nico Stank ist bei der diesjährigen 1LIVE Hörsaal-Comedy Tour in Düsseldorf, Köln und Münster zu sehen.

Der Berliner Marco Gianni ist erst seit Kurzem auf der Bühne präsent. Bekannt wurde er auf Instagram, YouTube und TikTok mit seinem ganz besonderen Ansatz. Allein auf Instagram hat er über 461 Tausend Follower. In seinem Bühnenprogramm legt er den Finger in die Wunden des realen Lebens mit einer solch lässigen Präzision, wie sie üblicherweise nur bei älteren Hasen des Kabaretts zu erleben ist. Marco Gianni wird in diesem Jahr in Paderborn und Wuppertal bei der 1LIVE Hörsaal-Comedy Tour auf der Bühne stehen.

Parshad begeistert mit ihrer absolut authentischen Schlagfertigkeit und ihrem treffsicheren Humor, der mühelos die Herzen ihres Publikums erobert. Ob sie nun live auf der Bühne steht oder vor einem riesigen Online-Publikum auf YouTube, Instagram oder TikTok performt, sie versteht es, mit einfachen, jedoch tiefgreifenden Worten den Puls unserer Zeit zu treffen. Dabei scheut sie sich nicht davor, kontroverse Themen anzupacken, denn oft sind ihre bis ins kleinste Detail durchdachten Äußerungen gesellschaftskritisch und auf den Punkt gebracht. Parshad tritt bei der 1LIVE Hörsaal-Comedy Tour in Essen und Bochum auf.

Terminübersicht 1LIVE Hörsaal-Comedy 2024

Samstag, 11.05.2024 Uni Paderborn I Showbeginn: 20:00 Uhr

Sonntag, 12.05.2024 Uni Paderborn II Showbeginn: 18:00 Uhr

Montag, 13.05.2024 Uni Wuppertal Showbeginn: 20:00 Uhr

Samstag, 18.05.2024 Uni Düsseldorf Showbeginn: 19:00 Uhr

Sonntag, 19.05.2024 Stadthalle Köln Showbeginn: 20:00 Uhr

Samstag, 25.05.2024 Uni Essen Showbeginn: 20:00 Uhr

Sonntag, 26.05.2024 Uni Bochum Showbeginn: 20:00 Uhr

Samstag, 01.06.2024 Uni Münster I Showbeginn: 20:00 Uhr

Sonntag, 02.06.2024 Uni Münster II Showbeginn: 18:00 Uhr

TICKETS SIND AN ALLEN BEKANNTEN VORVERKAUFSSTELLEN ERHÄLTLICH.

ALLE INFOS GIBT ES IM NETZ AUF 1LIVE.DE UND HOERSAALCOMEDY.DE

Die 1LIVE Hörsaal-Comedy wird produziert und veranstaltet von Brainpool Live Entertainment GmbH.

Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de

Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de

Pressekontakt:

WDR Kommunikation Tel: 0221 220 7100 Email: kommunikation@wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH