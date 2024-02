München (ots) - Berlin gewinnt mit 3:2 gegen die Kölner Haie und baut mit 96 Punkten vorerst den Vorsprung an der Tabellenspitze aus. Bremerhaven hat 2 Spiele weniger und könnte noch an den Eisbären vorbeiziehen. Die Kölner Haie hingegen holen nur einen Sieg aus den vergangenen 5 Spielen und könnten Platz 7 noch an die Adler Mannheim verlieren. Auch Trainer Uwe Krupp, der von den Fans zuletzt angezählt wurde, nimmt nach der Niederlage seine Mannschaft in die Pflicht. "Der Hauptaspekt wird sein, dass wir herausfinden, ob es immer die gleichen Leute sind, die diese Fehler machen. Und dann müssen wir mit Konsequenzen arbeiten. Bei uns ist jedes Spiel und jeder Punkt wichtig. Wir können es uns nicht erlauben, dass wir Passagiere haben", lautet die klare Ansage von Krupp. Und die Haie verlieren, obwohl Berlin nicht das beste Eishockey zeigt. "Gleichzeitig müssen wir uns selbst an die Nase packen. Ich denke, das war nicht unser bestes Spiel. Da können wir froh sein, dass wir mit 3 Punkten hier wegkommen", moniert Frederik Tiffels. In Wolfsburg gibt es eine Tor-Gala. Die Grizzlys gewinnen gegen die Düsseldorfer EG mit 9:4. Damit kassiert die DEG einen Dämpfer für die Playoffs, steht mit 55 Punkten auf Rang 11 - 4 Punkte hinter Nürnberg. "Rückstand, Rückstand, kommen dann wieder ran auf ein 4:4 und kassieren die Tore dann zu einfach. Wir waren in der defensiven Zone ein paar Mal zu weit weg von den Leuten. Das war alles zu einfach", kritisiert Thomas Dolak. "Das waren wichtige 3 Punkte für uns. Das ist klar. Die Fans haben eine geile Eishockey-Partie gesehen", freut sich Mike Stewart.

Nachfolgend die Stimmen und Clips aus der PENNY-DEL am Mittwoch - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es am Donnerstag mit den Iserlohn Roosters gegen die Straubing Tigers - live ab 19.15 Uhr bei MagentaSport. Am Freitag gibt es dann u.a. den Abstiegskracher zwischen den Löwen Frankfurt und den Augsburger Panthern und das Retro-Spiel zwischen den Adler Mannheim und den Nürnberg Ice Tigers. Beide Teams werden im Retrotrikot spielen, den Ehrenbully wird Ex-Mannheim-Star Jochen Hecht übernehmen - die Retro-Partie ab 19 Uhr in der Konferenz und ab 19.15 Uhr im Einzelspiel - live und exklusiv bei MagentaSport.

Kölner Haie - Eisbären Berlin 2:3

Es wird immer unruhiger in Köln. Die Haie holten nur einen Sieg aus den vergangenen 5 Spielen. Mannheim hat 2 Spiele weniger, kann Köln Platz 7 wegnehmen. Berlin hingegen steht jetzt wieder mit 4 Punkten Vorsprung auf Bremerhaven an der Tabellenspitze, die Pinguins haben allerdings 2 Spiele weniger. Alle Treffer im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QW9rbzAxbC91Zm41MXU1OTc0U0FZNGlDTFpQMUtqWnlZN0FNQUFBOG9Xcz0=

Kölns Frederik Storm und Berlins Kai Wissman waren über das Spiel verkabelt. Hier gibt's das Best of Cable Guys: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=U0tpM1dhSUUrbFROYWlzTnFIUGpPZWJkQVZmd05GVS8wL2lZMm54Y2tDTT0=

Uwe Krupp, Trainer Kölner Haie: "Die Moral und der Kampfgeist ist super von den Jungs. Sie kämpfen und arbeiten in jedem Spiel. Wir haben gegen einen guten Gegner gespielt und uns fehlen ein paar Pferde im Line-Up. Wir haben aber wieder ein super Spiel gemacht. Klar ist niemand zufrieden mit dem Ergebnis. Wir haben 2 Tore geschossen, Berlin hat 3 gemacht. Die haben einen Fehler von uns ausgenutzt. In diesen Spielen ist genug da, um aufzubauen, aber sicherlich reicht es nicht." Krupp droht einzelnen Spielern mit Konsequenzen: "Der Hauptaspekt wird sein, dass wir herausfinden, ob es immer die gleichen Leute sind, die diese Fehler machen. Und dann müssen wir mit Konsequenzen arbeiten. Bei uns ist jedes Spiel und jeder Punkt wichtig. Wir können es uns nicht erlauben, dass wir Passagiere haben."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QWFJT3FQTWtqR3RzZElyOVZjZFZNUlZDS1hidW5QUWNKd0llTVpDTmVLND0=

Frederik Tiffels, Berlin: "Köln hat uns vieles abverlangt. Speziell im letzten Drittel sind sie nochmal gekommen und haben sich viele Chancen kreiert. Gleichzeitig müssen wir uns selbst an die Nase packen. Ich denke, das war nicht unser bestes Spiel. Da können wir froh sein, dass wir mit 3 Punkten hier wegkommen."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MUlqTnhrU2JONExtTzBpRnpFeVhGMExlQ1RON0FTQXVlR3BIeVIyY29oMD0=

MagentaSport-Experte Rick Goldmann vor dem Spiel über den Unmut bei den Kölner Haien, die ihren Ansprüchen hinterherfahren und die Fans, die sich gegen Trainer Uwe Krupp stellen: "Ich glaube, man wünscht sich schon etwas mehr Kontinuität, dass man mehr Punkte gegen Ende holt. Dass die Mannschaft quasi wächst und man jetzt alles wegschießt. Aber Sport ist nicht linear und das hat meiner Ansicht nach nicht zwingend was mit dem Trainer zu tun. Das ist tatsächlich sehr schwierig, das bei den Kölner Haien zu erklären."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OUFBUS9qN1l0bktzSGdsQStZYW1nZi8vcEY3TlFrdm01MTNnY3FDbmE3ST0=

Grizzlys Wolfsburg - Düsseldorfer EG 9:4

Torspektakel in Wolfsburg! Wolfsburg sammelt weiter Selbstvertrauen für die Playoffs, steht jetzt mit 78 Punkten auf Platz 5. Nach 2 Pleiten ein wichtiger Sieg kurz vor dem Ende der Hauptrunde. Düsseldorf hingegen muss um die Playoffs bangen, kassiert die 3. Niederlage in Serie, steht mit 55 Punkten auf Platz 11. Alle Treffer der Tor-Gala im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=b1daVUc0a2gvb25pbG9iQXNEdE9VNmJPL3BCMm9iL1drVjZpcmRsQk1jbz0=

Mike Stewart, Trainer Wolfsburg: "Das war vogelwild. Beide Seiten haben Fehler gemacht. Beide Seiten haben Tore geschossen. Zum Glück hatten wir in den letzten 30 Minuten das bessere Ende für uns. Entscheiden können. Das waren wichtige 3 Punkte für uns. Das ist klar. Die Fans haben eine geile Eishockey-Partie gesehen."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SkRXczVzSWNXbzhOVUlSMFAwNDhjTGg2VlcxNWQreFFvVWRIK0dvR1Nxaz0=

Chris Wilkie, 3facher Torschütze Wolfsburg: "Wir haben direkt von Anfang an Druck gemacht, dass sie den Puck schnell verlieren. Es macht immer Spaß, wenn du in einem Spiel 9 Tore schießen kannst."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=blZ1VHo1MXN1TThRMnpLd1RFd0RVcU1NQ0VRN2t0bzhxdlB4bk1kTkNtUT0=

Thomas Dolak, Trainer Düsseldorf: "Wir haben von unserer Seite aus einen schlechten Start erwischt. Wir sind hier sehr früh mit 0:2 in Rückstand geraten. Wir kommen dann ran auf 2:2 und dann geht es Hin und Her die ganze Zeit. Rückstand, Rückstand kommen dann wieder ran auf ein 4:4 und kassieren die Tore dann zu einfach. Wir waren in der defensiven Zone ein paar Mal zu weit weg von den Leuten. Das war alles zu einfach."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=N3k3bC9zaDZLbWdWVUhtT1JnaEJLdUxQa3VKWFJFenlHMTJNcHdoZERDZz0=

Die PENNY-DEL komplett live bei MagentaSport

Donnerstag, 22.02.2024

Ab 19.15 Uhr: Iserlohn Roosters - Straubing Tigers

Freitag, 23.02.2024

Ab 19 Uhr in der Konferenz und ab 19.15 Uhr als Einzelspiel abrufbar: Löwen Frankfurt - Augsburger Panther, Adler Mannheim - Nürnberg Ice Tigers, Pinguins Bremerhaven - Düsseldorfer EG, EHC Red Bull München - ERC Ingolstadt, Schwenninger Wild Wings - Grizzlys Wolfsburg

Pressekontakt:

Jörg Krause Mail: joerg.krause@thinxpool.de Mobil: 0170 22 680 24

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH