München (ots) - Wer in der derzeitigen Wirtschaftslage darüber nachdenkt, ins Ausland zu investieren oder gar seinen Wohnsitz zu verlegen, stößt dabei häufig auf das attraktive Emirat Dubai. Die Stadt am Persischen Golf erfreut sich unter wohlhabenden Leistungsträgern einer wachsenden Beliebtheit, was unter anderem auf die hervorragende Wirtschaftsleistung und eine geringe Steuerlast zurückzuführen ist. Eugen Zimbelmann von Dubai Finanz begleitet Immobilien-Investoren unabhängig und neutral beim gesamten Kaufprozess und hat durch seine besonderen Bankkontakte sehr attraktive Finanzierungsmöglichkeiten vor Ort für deutschsprachige Investoren mit und ohne Wohnsitz. Im folgenden Ratgeber verrät er, weshalb diese beim Kauf von Off-Plan-Immobilien vorsichtig sein sollten, denn es lauern unerwartete Gefahren.

Dubai ist bei Deutschen seit Längerem als Urlaubsparadies bekannt: Eine innovative Stadtplanung mit höchsten Standards bei der Infrastruktur machen einen Besuch der Metropole zu einem unvergesslichen Erlebnis. Doch immer noch zögern Anleger aus dem deutschsprachigen Raum, sich dauerhaft in dem Emirat niederzulassen oder in den Immobilienmarkt Dubais zu investieren. Dies liegt unter anderem daran, dass viele Halbwahrheiten über die Eigentumsrechte des Emirats im Umlauf sind, wodurch die Annahme verstärkt wird, der Immobilienmarkt in Dubai sei kompliziert und für Ausländer nur schwer zu durchschauen. Allerdings setzt derzeit eine wachsende Anzahl von Investoren auf sogenannte Off-Plan-Immobilien, die den Vorteil bieten, dass weder eine ausländische Finanzierung noch eine Reise in das Emirat notwendig sind. "Etliche Anleger wissen gar nicht, welchen Risiken sie sich mit einer Off-Plan-Immobilie aussetzen und laufen Gefahr, bei einer Abkühlung des Marktes viel Geld zu verlieren", warnt Eugen Zimbelmann von Dubai Finanz.

"Was viele Investoren nicht verstehen: In Dubai kann jede Transaktion online und in Echtzeit verfolgt werden. Diese Transparenz bedeutet für Anleger, dass Preise für Wohnungen von ähnlicher Lage, Größe und Ausstattung jederzeit nachvollzogen und verglichen werden können", erklärt der Experte weiter. Eugen Zimbelmann war zunächst in Deutschland als Immobilieninvestor tätig, bevor er mit seiner Familie nach Dubai auswanderte. Mit Dubai Finanz bietet er deutschsprachigen Anlegern die Möglichkeit, vor Ort geeignete Immobilien aufzuspüren und lokale Finanzierungsoptionen zu prüfen. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt der Unternehmer seine Kunden bei der gesamten Abwicklung des Kaufprozesses. Darüber hinaus setzt der Immobilieninvestor hohe Standards bezüglich der Transparenz und ethischer Fragen. Aus diesem Grund möchte er zukünftige Anleger davor warnen, aus Unwissenheit in überteuerte Off-Plan-Immobilien zu investieren. Die Nachteile dieser Anlageform hat er im Folgenden zusammengefasst.

Was sind Off-Plan-Immobilien?

Viele ausländische Anleger wissen nicht, wie renditestarke und langfristig erfolgreiche Investitionen in Dubai funktionieren. Verständlicherweise suchen diese Personen nach Orientierung und Partnern, die ihnen bei der Immobiliensuche auf lokaler Ebene zur Seite stehen. Allerdings ergibt sich hier folgendes Problem: Praktisch jeder Makler ist ausschließlich an den eigenen Profiten interessiert und richtet seine Verkaufsstrategie daher auf die eigene Gewinnmaximierung aus. Da Makler mit Off-Plan-Immobilien teilweise bis zu 10 Prozent Provision von Bauträgern verdienen können im Vergleich zu mageren 2 Prozent mit fertiggestellten Objekten, werden sie dementsprechend beworben und Interessenten als einmaliges Renditeprojekt zu einem scheinbar günstigen Verkaufspreis angeboten. Doch Off-Plan-Objekte sind Immobilien, die sich beim Verkauf noch im Bau befinden und daher auf ein positives Marktumfeld angewiesen sind, um tatsächlich Profite zu generieren.

Jedes Investment sollte gründlich kalkuliert werden

In vielen Fällen unterlassen sowohl Makler als auch Investoren eine saubere Kalkulation ihrer Investition. So geraten unzählige Anleger in die missliche Lage, dass ihr Eigenkapital über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren praktisch ohne Rendite in der Immobilie verschwindet. Alternativen werden nur marginal oder gar nicht in die Investmentstrategie einbezogen, obwohl diese existieren und oftmals nicht nur die sicherere, sondern auch profitablere Option darstellen. Anleger sollten die Wahrheit kennen und die lautet: Eine Off-Plan-Immobilie bietet weder eine bessere Rendite, noch ist sie das allseits angepriesene Schnäppchen.

Off-Plan-Immobilien bergen hohe Risiken

Ein ehrlicher Vergleich von fertiggestellten Objekten mit Off-Plan-Immobilien und eine gründliche Rechnung sind für den Anleger unverzichtbar. Doch in der Praxis werden diese Berechnungen oft nicht durchgeführt, da Makler einen weitaus größeren Aufwand bei fertiggestellten Immobilien betreiben müssen. Ein kluges Investment in ein fertiggestelltes Objekt garantiert bei einer angenommenen jährlichen Wertsteigerung von fünf Prozent und einer Mietrendite von acht Prozent ein außerordentlich lukratives Einkommen, während die Off-Plan-Immobilien um über 40 Prozent in ihrem Wert steigen müssten, um in derselben Zeit überhaupt einen sogenannten Break-even zu erreichen.

