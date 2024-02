Mainz (ots) - Die deutschen Wirtschaftsverbände schreiben Brandbriefe an die Regierung. Die Insolvenzen nehmen zu, und für 2024 lautet die bittere Prognose: nur noch 0,2 Prozent Wachstum. Das ist "dramatisch" oder gar "peinlich", – da sind sich Wirtschafts- und Finanzminister sogar einig! Nur was zu tun ist und mit welchem Geld, darüber geht der Streit zwischen Grün und Gelb immer weiter. Am Donnerstag, 22. Februar 2024, 22.15 Uhr, lautet das Thema bei "maybrit illner" im ZDF: "Grün-gelber Streit ums Geld – Gift für die Wirtschaft?"

Mehrausgaben für Bundeswehr, Ukrainehilfe und Klimaschutz sind zu bedienen – die Finanzierung "irgendwie schwierig", wie der Kanzler sagt. Also doch mehr Schulden oder noch mehr Kürzungen, auch beim Sozialen? Kann die Ampel darüber zerbrechen?

Bei Maybrit Illner diskutieren Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), Grünen-Chefin Ricarda Lang, der Vizepräsident des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, Bertram Kawlath, sowie der Präsident des Münchner ifo Institut, Clemens Fuest.

Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

