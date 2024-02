München (ots) - Haushaltsauflösungen sind immer mit zahlreichen Risiken verbunden: Sowohl für Privatleute als auch für beauftragte Nachlassverwalter und Rechtsanwälte gibt es so einige Fallstricke - doch ein zuverlässiger und diskreter Entsorgungsdienstleister kann ihnen die Arbeit enorm erleichtern. Um einen fachlich und rechtlich einwandfreien Ablauf zu garantieren, bietet Ralf Gerstenlauer mit der blue Umweltservice GmbH einen umfassenden Service für Haushalts-, Wohnungs- und Firmenauflösungen im Raum München an. Wir haben uns bei ihm erkundigt, was ein professionelles Entrümpelungsunternehmen ausmacht.

Bei einer Haushaltsauflösung dreht es sich im Besonderen um die fachgerechte und umweltfreundliche Entsorgung, für die gesetzliche Auflagen gelten - und bei Verstößen haftet unter Umständen sogar der Auftraggeber. Nachlassverwalter und andere Verantwortliche sind daher auf professionelle Partner angewiesen, doch die Suche nach ihnen gestaltet sich schwierig, denn in der Branche tummeln sich zahlreiche schwarze Schafe. "Wir stellen immer wieder fest, dass unseriöse Anbieter nicht mehr als eine beeindruckende Webseite zu bieten haben. Ob ein ausreichender Versicherungsschutz sowie eine Transportgenehmigung für Abfälle vorliegen und ob die Entsorgung ordnungsgemäß geschieht, bleibt hingegen unklar. Für die Nachlassverwalter bedeutet das oft ein böses Erwachen, weil sie sich plötzlich mit Problemen herumschlagen müssen, die ihnen die Zeit für ihre eigentliche Aufgabe nehmen. Schlimmer wird es noch, wenn die unseriösen Entrümpler Fotos von aufzulösenden Haushalten ins Internet und dabei besonders in die sozialen Medien stellen und damit die Reputation des zuständigen Rechtsanwalts in Gefahr bringen", sagt Ralf Gerstenlauer, Geschäftsführer der blue Umweltservice GmbH.

"Ein professioneller Entsorgungsdienstleister setzt dagegen auf Zuverlässigkeit und Diskretion. Er wird den Ablauf zeiteffektiv gestalten, auf besondere Wünsche eingehen und für Rechtskonformität sorgen, sodass sich seine Kunden bei ihm in sicheren Händen fühlen", fährt der Entrümpelungssexperte fort. Ralf Gerstenlauer kann auf mehr als zwölf Jahre Erfahrung im Bereich Haushaltsauflösungen verweisen. Als gelernter Handwerker steht er für hochwertige Arbeit, während ihm seine zwölfjährige Dienstzeit bei der Bundeswehr einen unumstößlichen Sinn für Disziplin vermittelt hat. Mit dem Team der blue Umweltservice GmbH sorgt er für eine schnelle, diskrete und rechtssichere Entrümpelung von Wohnungen, Häusern und Firmenstandorten. Das Unternehmen überzeugt zudem bei Bedarf mit einer fachgerechten Asbestsanierung, kann auf einen eigenen Containerdienst zurückgreifen und begleitet Nachlassobjekte auf Wunsch auch langfristig. Zahlreiche Rechtsanwälte schätzen Ralf Gerstenlauers Expertise und arbeiten dauerhaft mit ihm zusammen. Mehr als 5.000 Haushaltsauflösungen hat Ralf Gerstenlauer bis heute erfolgreich durchgeführt.

Was ein professionelles Entrümpelungsunternehmen ausmacht

"Eine Haushaltsauflösung erfordert ein umfangreiches Fachwissen", betont Ralf Gerstenlauer von der blue Umweltservice GmbH. "Bei der Entsorgung gibt es viele spezifische Vorgaben: für Lebensmittel etwa oder auch für Elektroschrott. Dann ist da die Elektrik selbst, die bei einer unsachgemäßen Entrümpelung schnell einen Brand auslösen kann. Wasseranschlüsse sind ebenfalls ein Problem, weil ein Wasserschaden den Wert des Objekts mindert." Die blue Umweltservice GmbH steht für eine schnelle und professionelle Ausführung sämtlicher Räumungsarbeiten: Das reicht von einem kostenfreien Besichtigungstermin über ein Angebot innerhalb von 24 Stunden bis zur besenreinen Übergabe und der ordnungsgemäßen und umweltfreundlichen Entsorgung aller Gegenstände. Darüber hinaus sorgt das Unternehmen auch für eine fachgerechte Asbestsanierung, die Richtlinien und Gesetze zum Schutz der Gesundheit peinlichst genau einhält und zudem den Wert der Immobilie steigen lässt.

"Unsere Kunden sind vornehmlich Rechtsanwälte und auch Betreuer, die zum Beispiel als Nachlassverwalter bestellt wurden", berichtet Ralf Gerstenlauer von der blue Umweltservice GmbH. "Sie erwarten Präzision, Zuverlässigkeit und vor allem Diskretion. Wir schaffen eine Vertrauensbasis, sodass unser Kunde sicher sein kann, dass persönliche Dokumente und Testamente oder private Gegenstände wie Fotoalben nicht in falsche Hände geraten." Am Anfang der Zusammenarbeit steht ein persönliches Treffen mit einer Begehung der Räume, bei der alle Fragen um Entrümpelung und Entsorgung geklärt werden. Sollte eine Nachlassverwaltung länger dauern, übernimmt die blue Umweltservice GmbH auch die langfristige Betreuung der Objekte, was die Leerung des Briefkastens, Zählerablesungen, regelmäßiges Lüften und Heckenschnitte umfasst. Für Ralf Gerstenlauer geht es eben immer um die Wünsche seiner Kunden.

Wo Vorsicht angebracht ist

"Entsorgung ist kein rechtsfreier Raum. Unsere Branche leidet allerdings darunter, dass an die Gründung eines Entrümpelungsunternehmens keine fachlichen Fähigkeiten geknüpft sind - es genügt eine Gewerbeanmeldung", erklärt Ralf Gerstenlauer von der blue Umweltservice GmbH. Tatsächlich gibt es viele Online-Anbieter, die nicht lokal vor Ort gebunden sind, wobei sich der Firmensitz erst bei einem Blick ins Impressum offenbart. Wenn ein Unternehmen, das nicht einmal in Deutschland ansässig ist, in München Haushaltsauflösungen durchführen will, sollten allerdings die Alarmglocken schrillen. Der Anbieter sucht sich dann nämlich billige Subunternehmer in der Region, bei denen es sicherlich keine Haftpflichtversicherung und keine rechtlich einwandfreie Entsorgung gibt. "Die Auftraggeber sollten bedenken, dass sie unter Umständen für Unregelmäßigkeiten haften", mahnt Ralf Gerstenlauer. "Ein seriöser Entsorgungsdienstleister hat seine Wurzeln ganz sicher in seiner Region." Wer daher vor der Entscheidung steht, einen Entrümpelungsdienstleister zu beauftragen, sollte die aufgezeigten Aspekte unbedingt beachten, um teure Fehler und mögliche Rechtswidrigkeiten zu vermeiden.

Sie stehen vor einer Haushaltsauflösung und suchen nach einem zuverlässigen und diskreten Entrümpelungsdienstleister? Dann melden Sie sich jetzt bei Ralf Gerstenlauer (https://blue-umweltservice.de/) und vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch!

Pressekontakt:

blue Umweltservice GmbH https://blue-umweltservice.de/ Vertreten durch: Ralf Gerstenlauer E-Mail: info@blue-umweltservice.de

Original-Content von: blue Umweltservice GmbH, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH