Düsseldorf/Gelsenkirchen (ots) - Seit der Veröffentlichung von Chat-GPT ist das Interesse an Künstlicher Intelligenz massiv gestiegen. Vor allem, weil jetzt nicht mehr nur Fachleute die Möglichkeit haben, Künstliche Intelligenz sinnvoll anzuwenden und die Funktionsweisen und Vorteile durch KI in der breiten Bevölkerung Fuß fassen. Die Einstiegshürde ist so niedrig, dass jedermann KI ausprobieren und verwenden kann. Mit ihrem neuen KI-Experten-Blog greift die evocenta GmbH diese Entwicklung auf und veröffentlicht in regelmäßigen Abständen aktuelle News und wissenschaftliche Artikel rund um die angewandte Künstliche Intelligenz, mit dem Schwerpunkt Zusammenarbeit von Mensch mit Maschine.

Hauptautoren des Blogs sind Prof. Dr. Miika Kuoppamäki, COO der evocenta GmbH und Associate Professor für Digitale Transformation an der University of South-Eastern Norway (USN) und Heiko Eich, Chief Digital Officer und Leiter der F&E-Abteilung der evocenta GmbH. Auch weitere renommierte Gastautoren und KI-Experten aus Forschung und Praxis werden in dem neuen KI-Blog zu aktuellen Entwicklungen publizieren.

Veröffentlicht wird der KI-Expertenblog hier: KI-EXPERTEN-BLOG | evocenta (https://www.evocenta.com/ki-blog/)

Über die evocenta GmbH:

Die evocenta GmbH ist ein führendes Technologieunternehmen mit dem Schwerpunkt angewandte Künstliche Intelligenz. Sie betreibt eigene Service-Center und bietet intelligente Dienstleistungen mit höchster Automatisierung auf Basis ihrer KI-Plattform EMMA® für alle Branchen und Geschäftsbereiche an. Zudem berät und unterstützt evocenta ihre Kunden bei der erfolgreichen Transformation auf digitale Prozesse in ihren Unternehmen. Gemeinsam mit renommierten Universitäten und Forschungseinrichtungen entwickelt das Unternehmen hochmoderne KI- und Automatisierungs-Technologien. Die evocenta GmbH hat ihren Hauptsitz im Wissenschaftspark Gelsenkirchen sowie einen weiteren Standort in Düsseldorf.

