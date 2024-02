Baden-Baden (ots) - Helene Fischer ist nicht nur Deutschlands erfolgreichster Schlagerstar, sie hat auch ein großes Herz für Kinder: Bei United Charity, Europas größtem Charity-Auktionsportal, wird ab sofort ein riesiges Kunstwerk von Helene für den guten Zweck versteigert! Unter www.unitedcharity.de kann exklusiv auf das Werk von Künstler Sebastian Mevissen geboten werden, das von der Schlagerqueen persönlich signiert wurde. United Charity leitet den gesamten Erlös an Helenes Herzensprojekt, die "Aktion Kinderträume" weiter, die Herzenswünsche schwerstkranker Kinder erfüllt.

Bei dem Kunstwerk handelt es sich um ein gespraytes Porträt von Helene Fischer, das an das Cover ihres Erfolgsalbums "Rausch" angelehnt ist. Die neonfluoreszierende Schrift erzielt unter Schwarzlicht einen besonderen Effekt und als Highlight lässt sich eine große, nachgebaute Vinyl-Platte ausziehen. Helenes Signatur macht das Kunstwerk zu einem Muss für jeden Fan. Unter https://www.unitedcharity.de/Auktionen/Helene-Fischer-Kunstwerk kann ganz einfach ein Gebot für den guten Zweck abgegeben werden!

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Dinge und Erlebnisse zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 15 Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse werden zu 100 Prozent an gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen weitergeleitet, vorwiegend an Kinderhilfsprojekte.

