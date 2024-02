Köln (ots) - E-Bikes im Straßenverkehr, ein Solarkraftwerk auf dem Balkon? Ein Haartrockner, betrieben mit Ökostrom? All das findet Klyma Wandl, die wütende Kunstfigur aus der neuen Yello Werbekampagne so richtig zum Kotzen. Dargestellt von Charakterschauspielerin Gisa Flake, läuft Klyma Wandl als schrilles Unwesen durch die Welt und bepöbelt alle, die Spaß an nachhaltigen Lösungen haben. Doch den Leuten, die sie dabei beobachten, ringt ihr Gezeter allenfalls ein unaufgeregtes Schulterzucken ab. Denn sie versuchen dem Klimawandel mit jeder Menge Guter Energie und nachhaltigen Lösungen entgegenzuwirken.

"Genau das wollen wir mit unserer aktuellen Marketing-Kampagne anstoßen", sagt Christiane Büring, Director Marketing bei Yello und EnBW. "Werbung soll Spaß an Lösungen machen. Wieso nicht auch bei den größeren Herausforderungen wie dem Klimawandel? Denn gerade da halten wir einen Shift vom Problem- zum Lösungsfokus für wichtig: Nicht nur sagen, was wir alles machen sollten. Sondern vielmehr zeigen, was wir alles machen können."

Klimaschutz ganz ohne erhobenen Zeigefinger.

Yello geht es bei der neuen Werbekampagne nicht darum zu verharmlosen, sondern um die grundsätzliche Haltung zum Thema. "Wir alle verfolgen täglich in den Nachrichten, was da ohne echten Kurswechsel an Katastrophen auf uns zukommt," sagt Patrick Bottermann, Lead CSR/Nachhaltigkeit bei Yello. "Nur triggert die aktuelle gesellschaftliche und politische Debatte oft das schlechte Gewissen, eine "Du musst-Haltung" und den erhobenen Zeigefinger. Das lähmt eher als Lust auf positiven Wandel zu machen. Dem möchten wir eine optimistische Grundhaltung entgegensetzen. Mit Spaß an jedem kleinen oder großen Schritt auf der persönlichen Reise zu mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit."

Diesen Weg geht auch der Kölner Energieanbieter, der sein Angebot an Produkten und Leistungen zunehmend auf Nachhaltigkeit ausrichtet und seit 2020 ausschließlich Tarife mit Ökostrom anbietet. Um die Klyma Wandl Kampagne möglichst nachhaltig umzusetzen, begleitete ein Green Consultant die Filmproduktion. Beim Dreh kamen ressourcenschonende Materialien zum Einsatz - beispielsweise ökologisches Film-Equipment und Second Hand Garderobe. Alle verbleibenden Emissionen wurden nach AdGreen gemessen und kompensiert. Schlecht für #KlymaWandl.

Kampagnenstart.

Die Kampagne startete am 19. Februar im TV auf allen reichweitenstarken Sendern, flankiert von digitaler Außenwerbung in den TOP-15 Städten Deutschlands. Gleichzeitig gehen Videoformate auf Streaming- und Social-Plattformen sowie YouTube online, die die schrille Figur der Klyma Wandl und ihren Hass auf jede Form von Nachhaltigkeit und #GuteEnergie zeigen. Bei der Konzeption und Umsetzung der Kampagne setzte Yello erstmalig auf die Zusammenarbeit mit Jung von Matt als Kreativagentur. Für die Mediastrategie zeichnet Pilot Hamburg verantwortlich.

Mehr Informationen zur #KlymaWandl Kampagne gibt es unter yello.de/gute-energie. Ein Überblick über die Yello Nachhaltigkeitsstrategie findet sich unter https://www.yello.de/ueber-yello/nachhaltigkeit/

Über Yello.

Die Yello Strom GmbH ist ein Unternehmen der EnBW Energie Baden-Württemberg AG. Yello gehört zu den bekanntesten Energieanbietern in Deutschland und versorgt seine Kund:innen mit guter Energie. Aktuelle Informationen rund um Yello gibt es auf yello.de | youtube.com/yellostrom | facebook.com/yello.de | instagram.com/yello_de | https://www.tiktok.com/@yello_de| linkedin.com/company/yello-strom-gmbh.

