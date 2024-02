Berlin (ots) - Am Morgen des 24. Februar 2022 begann mit einem großangelegten Überfall der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das osteuropäische Land befindet sich seither im Kriegszustand, zehntausende Ukrainerinnen und Ukrainer verloren an der Front oder bei Angriffen gegen zivile Ziele ihr Leben, Millionen sind auf der Flucht vor den russischen Aggressoren.

Auch jenseits ukrainischer Grenzen ist die Welt in Aufruhr: Die Zeit, in der Angriffskriege als überwundenes Grauen der Geschichte galten, ist vorbei.

Zum Jahrestag des russischen Überfalls sendet WELT TV am 23. und 24. Februar ein umfassendes Welt-Spezial live aus der Ukraine. Am Freitag, den 23. Februar 2024, um 20.05 Uhr sowie am Samstag, den 24. Februar 2024, ab 7.00 Uhr berichtet WELT-Chefreporter Steffen Schwarzkopf live aus Kiew. Er wird unter anderem mit dem Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko, mit Soldaten und freiwilligen Helfern aus Deutschland im Gespräch sein.

Im Anschluss an das WELT-Spezial am Freitag, den 23. Februar 2024, zeigt WELT TV um 21:05 Uhr in deutscher Erstausstrahlung die Dokumentation "Leben und Sterben für die Ukraine - BACHMUT" von Ibrahim Naber.

Die ostukrainische Stadt Bachmut war Schauplatz der bislang größten und verlustreichsten Schlacht des Krieges. Mehr als zehn Monate lang stand die Stadt unter Beschuss russischer Truppen, bis sie trotz erbitterten Widerstandes der Ukrainer im Mai 2023 fiel.

Wenige Monate vor dem Fall berichtete WELT-Chefreporter Ibrahim Naber aus dem schwer umkämpften Bachmut. An der Stadtfront lernte er drei ukrainische Soldaten näher kennen, mit denen er Kontakt hielt: Wadim Adamow (18), Michailo Alekseenko (28) und Jurij Samanjuk (36). Nur einer der drei jungen Männer hat das zweite Jahr des russischen Angriffs auf die Ukraine überlebt.

In seiner Dokumentation "Leben und Sterben für die Ukraine - BACHMUT" erzählt Naber die Geschichte Adamows, Alekseenkos und Samanjuks, begleitet die Soldaten an die Front, trifft ihre Freunde und Familien - und besucht die Gräber der Gefallenen.

Im Zentrum des Films steht zudem die Frage, welchen Preis die Ukraine im Kampf für ihre Freiheit zahlt und welche Spuren das Ringen um jeden Meter Staatsgebiet hinterlässt. Ist das monatelange Festhalten an Bachmut, ist die opferreiche Verteidigungsschlacht die richtige Entscheidung gewesen? Der Film zeigt eindrücklich, dass nicht nur Militärstrategen zweifeln.

"Leben und Sterben für die Ukraine - BACHMUT" von WELT-Chefreporter Ibrahim Naber am Freitag, den 23. Februar 2024, um 21:05 Uhr auf WELT TV, im Livestream auf WELT.de sowie im Anschluss in der Mediathek & TV-App.

Weitere Sendetermine:

Freitag, 23. Februar 2024, um 21.05 Uhr auf N24 Doku

Samstag, 24. Februar 2024, um 23.55 Uhr auf WELT TV

