Garching (ots) - Pünktlich zum Start in den Frühling sind Saftkuren als Detox-Maßnahme sehr gefragt. Wer die Säfte aus frischem Obst und Gemüse zuhause selbst zubereitet, spart jede Menge Geld und weiß was drin ist. Mit dem Gorenje Slow Juicer JC200BE gelingt das besonders einfach.

Natürlich muss es nicht gleich eine mehrtägige Kur sein - auch ein Saft zwischendurch oder ein schneller Ingwer-Shot liefert dem Körper wichtige Vitamine, stärkt das Immunsystem und tut einfach gut. Damit die gesunden Säfte Teil der Alltagsroutine werden, gilt es einen Entsafter zu finden, der einfach zu bedienen und schnell zu reinigen ist.

All das bietet der JC200BE von Gorenje und noch viel mehr: Als Slow Juicer punktet er mit einer hohen Saftausbeute und maximalem Nährstoffgehalt. Dank direktem Kaltpressverfahren liegt der Extraktionsgrad bei bis zu 90%. Anders als bei Zentrifugalentsaftern gehen weder durch Hitzeentwicklung noch durch Oxidation Nährstoffe verloren. Ein kraftvoller 200 Watt Motor sorgt für langsame 80 Umdrehungen pro Minute und entsaftet auch fasrige Zutaten wie Spinat, Sellerie oder Grünkohl zuverlässig.

Das Handling ist denkbar einfach: Eine extra große Einfüllöffnung mit 75mm Durchmesser fasst ganze Früchte, die Bedienung erfolgt über nur einen Knopf und gereinigt werden die Teile ganz einfach mit lauwarmem Wasser. Für die Reinigung des feinmaschigen Edelstahl-Siebs wird eine praktische Bürste gleich mitgeliefert.

Slow Juicer JC200BE

Sofort verfügbar

UVP: 229,00 Euro

Farbe/Material: Kunststoff und Metall

Maße (H x B x T): 400 x 340 x 125 mm

Weitere Informationen unter: https://de.gorenje.com/presse

Über Gorenje

Das Unternehmen und die Marke Gorenje mit Stammsitz in Velenje, Slowenien, wurde 1950 gegründet und ist seit 2018 Teil der internationalen Hisense Gruppe. Heute beschäftigt die Gruppe weltweit mehr als 80.000 Mitarbeiter in 42 Ländern. In Europa betreibt die Gruppe mit 9.800 Mitarbeitern drei Produktionsstätten in den Ländern Slowenien, Tschechien und Serbien sowie Konzern Forschungs- und Entwicklungszentren in den Niederlanden, in Schweden, Tschechien und Slowenien. Das Gorenje-Produktsortiment zeichnet sich durch innovative und designorientierte Produkte mit hoher technischer Perfektion und Funktionalität aus. Intelligente Gerätefunktionen sorgen dabei für einen niedrigen Energieverbrauch. http://www.gorenje.de/

Pressekontakt:

move communications GmbH Jutta Rossié / Barbara Dornwald gorenje@move-communications.com Tel. +49 89 452219-22 / -24

Original-Content von: Hisense Gorenje Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH