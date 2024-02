Berlin (ots) - Reiseexpert:innen des idealo Flugpreisvergleichs zeigen, wie Urlauber:innen Feiertage nutzen können, um die Urlaubstage aufzustocken und geben Tipps für preiswerte Flugziele.

Mit diesen Feiertagen den Urlaub erhöhen

Schon Ende März können Erholungssuchende mehr freie Tage genießen, wenn sie ihren Urlaub rund um Ostern geschickt planen: Wer nur vier Urlaubstage einsetzt, kann dank Karfreitag, Ostermontag und Wochenende die freien Tage verdoppeln (25.03 - 01.04.24) oder sogar zu einem 10-tägigen Urlaub aufstocken (29.03 - 07.04.24).

Auch der Mai eignet sich hervorragend für eine längere Reisezeit. Mit nur sechs Urlaubstagen zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingstmontag können insgesamt zwölf freie Tage genossen werden (09.05. -20.05.24).

Mehr Erholung zum Jahresende? Wer sich zur Weihnachtszeit zusätzliche freie Tage wünscht, kann mit nur fünf Urlaubstagen rund um Weihnachten und Neujahr bis zu zwölf Tage Urlaub genießen (21.12.24- 01.01.25).

Mehr Urlaubstage, und jetzt? Die günstigsten Flugziele bei idealo Flug

Für rund 101 Euro nach Mailand: Wer mit den zusätzlichen Urlaubstagen kurz vor Ostern günstig verreisen möchte, kann für knapp 101 Euro über idealo Flug Flüge buchen und zwischen Mode und Design den Frühling in der norditalienischen Lombardei genießen.

Für rund 56 Euro nach Toulouse: Diejenigen, die es bevorzugen nach Ostern in die Ferien zu starten, finden in Toulouse ein preiswertes Reiseziel. Schon ab 56 Euro können Urlauber:innen die Stadt im französischen Südwesten besuchen.

Für rund 96 Euro nach Budapest oder Prag: Im Mai lassen sich die Feier-, Urlaubs- und Wochenendtage preiswert in Budapest oder Prag verbringen. Flüge in die Hauptstadt Ungarns und Tschechiens können schon ab 96 Euro gebucht werden.

Für rund 100 Euro nach London oder Stockholm: Das Jahr ausklingen lassen in Großbritannien oder Skandinavien? Für etwas über 100 Euro können Urlaubstage rund um Weihnachten und Neujahr in London (rund 103 Euro) oder Stockholm (rund 111 Euro) genossen werden.

Anmerkung: Die Preise beziehen sich jeweils auf Hin- und Rückflüge für eine Person von Flughäfen in Deutschland. Im Zeitraum von November 2023 bis Mitte Februar 2024 wurden 690.000 Klicks ausgewertet.

Über idealo Flug

Idealo Flug ist durch seine Preistransparenz und Kundenfreundlichkeit eines der führenden Flug-Preisvergleichsportale in Deutschland. Im Web auf flug.idealo.de und in der dazugehörigen App können Kund:innen zahlreiche Flugangebote von Fluggesellschaften und Online-Reise-Portalen in Echtzeit vergleichen. Als Preisexperte ist idealo Flug seit 2005 in Deutschland sowie unter anderem auch in Österreich, Frankreich, Spanien und Großbritannien präsent.

