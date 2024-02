Nürnberg (ots) - Trotz des zunehmenden Trends zur Remote-Arbeit und virtuellen Zusammenarbeit bleiben persönliche Treffen ein unverzichtbarer Bestandteil von Arbeitsprozessen - und gewinnen sogar deutlich an Relevanz: 77 Prozent der Veranstaltungen sollen zukünftig in Präsenz stattfinden. Unternehmen buchen 53 Prozent ihrer Meetings in externen Locations, um ausreichend Abstand zum Tagesgeschäft sicherzustellen. 86 Prozent der externen Meetings werden dabei bevorzugt in flexiblen Coworkingspaces gebucht. Zu diesem Ergebnis kommt eine qualitative Studie über die Veränderungen der Arbeits- und Meetingkultur in Unternehmen, die von Design Offices und HRS bei Drees & Sommer in Auftrag gegeben wurde. Befragt wurden sowohl Meetingplanende als auch Teilnehmende.

Die Ansprüche und Erwartungen an Präsenzmeetings waren in den Unternehmen noch nie so hoch wie heute. Dabei bestimmen drei zentrale Faktoren den Erfolg: Qualität, Effektivität und Inspiration. Laut den Befragten steigt die durchschnittliche Zeit von Präsenzmeetings von 60 Minuten auf bis zu vier Stunden. Einzelne Meetings werden sukzessive länger und inhaltlich gewichtiger, das erfordert eine hohe Aufenthaltsqualität in den Innen- und Außenräumen. Daher verlieren unternehmensinterne Räume aufgrund mangelnder Eignung und Attraktivität immer mehr an Bedeutung. Besonders wertvoll ist laut Aussagen der Befragten der Atmosphärenwechsel, denn die Ergebnisse seien außerhalb gewohnter Räumlichkeiten deutlich effektiver und insbesondere kreativer.

Freiraum für inhaltliche Fokussierung

Im Durchschnitt plant jede Führungskraft mindestens ein Präsenzmeeting pro Woche. Dafür benötigen Führungskräfte mehr Zeit und Kapazitäten, um sich auf die Inhalte der Meetings und deren erfolgreichen Verlauf zu konzentrieren. Das bedeutet gestiegene Anforderungen nicht nur an Raum und Setting, sondern vor allem an die inhaltliche Vorbereitung.

Bei der Wahl des Veranstaltungsortes bevorzugen 90 Prozent der Befragten Innenstadtlagen. Zeitersparnis durch kurze An- und Abreisezeiten sowie die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind aus Sicht der Befragten entscheidende Argumente. Innenstadtlagen bieten zudem attraktive Zusatzangebote für Rahmenprogramm und für Socializing, das für die Befragten um 60 Prozent wichtiger geworden ist.

"Ergebnisorientierte Meetings erfordern in der heutigen Arbeitswelt zunehmend wieder Präsenz, die Hebelwirkung für die Teams und die Performance in den Unternehmen ist enorm", erklärt Dr. Joachim Gripp, CEO von Design Offices und Auftraggeber der Studie. "Gerade im Hinblick auf Location, Erlebnisqualität und effiziente Abwicklung sind unterstützende Experten wie wir von Design Offices gefragter denn je."

Gestiegene Qualitätsanforderungen an Präsenzmeetings

In der Fokusgruppe der Event- und Meetingplaner zeichnet sich ein höherer Anspruch an die Organisation von Veranstaltungen ab. 71 Prozent der Planenden wollen flexible Flächenangebote nutzen, mit dem Wissen, dass Kollaboration anstelle von Frontalbeschallung Teamergebnisse kreativ fördert. Sie erwarten professionellen Support, der sie von Routinearbeiten entlastet und gleichzeitig das Niveau aller Rahmenbedingungen steigert. Faktoren wie ein kompetenter Ansprechpartner als zuverlässiger Rundum-Service, hochwertiges Catering sowie Plug & Play bei Räumen und Technik spielen für Planer die entscheidende Rolle.

Workshop für eine effiziente Meeting- und Eventplanung

Aus den Erkenntnissen der Studie hat Design Offices einen Workshop konzipiert, der sich mit der Eventorganisation in der neuen Arbeitswelt befasst und Unternehmen einen Leitfaden mit Fokus auf eine MICE-Gelinggarantie an die Hand gibt. Zielgruppe des Workshops sind Eventplaner aus Unternehmen und Agenturen. Die Workshops bieten wertvolle Einblicke und praktische Tipps für die Planung und Durchführung von Meetings und Veranstaltungen, die sowohl den Anforderungen der modernen Arbeitswelt als auch den Erwartungen der Teilnehmenden gerecht werden.

"Mit unserer MICE-Gelinggarantie möchten wir Unternehmen dabei unterstützen, Meetings und Events als strategisches Instrument zur Förderung von Zusammenarbeit, Innovation und Bindung innerhalb ihrer Organisationen zu nutzen", erklärt Daniel Knöller, Commercial Director und verantwortlich für das MICE-Geschäft bei Design Offices. "Unsere Workshops bieten eine Plattform für den Austausch von Best Practices und die Entwicklung von maßgeschneiderten Lösungen, die den Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen."

Die Teilnahme an den Workshops ist kostenlos und offen für alle Interessierten. Weitere Informationen und Anmeldungen auf der Website von Design Offices (https://www.designoffices.de/tnw).

Die vollständigen Studienergebnisse im Format eines Studiendokuments können kostenlos per E-Mail bei Design Offices angefordert werden.

Über das Studiendesign

Drees & Sommer führte im Auftrag von Design Offices und HRS im Q3/Q4 2023 eine explorative Studie zum Event- und Meetingverhalten von Mitarbeitenden in der hybriden Arbeitswelt mittels einem bewährten Methodenmix (empirische Onlineerhebung mit tiefenpsychologischen Interviews) durch. An der Erhebung nahmen insgesamt 161 Personen (31% Meetingteilnehmende, 69% -planende) teil. Konkreter Anlass der Studie waren die Veränderungen in der Arbeits- und Meetingkultur und die damit verbundenen Arbeitsweisen sowie Erwartungshaltungen, welche die beiden Auftraggeber im regelmäßigen Kundenfeedback wahrnahmen. Ziel war es, eine Zustandsanalyse zu erlangen und dadurch zukünftige Anforderungen offenzulegen.

Über Design Offices

Die Design Offices GmbH ist Marktführer für flexible Arbeitslandschaften im Premium-Segment in Deutschland. Seit Gründung im Jahr 2008 ist das Nürnberger Unternehmen Pionier und Treiber für das Thema neue Arbeitswelten. Design Offices betreibt rund 50 Working Spaces mit einer Gesamtfläche von ca. 280.000 Quadratmetern in Top-Innenstadtlagen in 15 Städten - darunter u.a. Berlin, München, Köln oder Stuttgart. Dabei versteht sich das Unternehmen als Gastgeber für eine neue Arbeitskultur und Ort für kreatives, produktives und innovatives Zusammenarbeiten und bietet zudem umfangreiche Services wie z.B. Community-Events oder gastronomische Angebote. Auch für hochkarätige Business Events bietet Design Offices repräsentative Räumlichkeiten und Services. Zu den Kunden zählen u.a. Unternehmen wie die Deutsche Bahn, Porsche, Roche, Marc O'Polo, Motel One, Salesforce, Sparda-Bank oder Villeroy & Boch. Das Unternehmen beschäftigt rund 500 Mitarbeiter. Die Geschäftsführung teilen sich Dr. Joachim Gripp (CEO) und Emanuel Zimmermann (CFO). Design Offices ist seit 2022 als klimaneutral zertifiziert.

Weitere Informationen unter: www.designoffices.de

Über HRS

HRS erfindet die Welt des Hotelaufenthaltes, Arbeitens und Bezahlens für Unternehmen neu. Die wegweisende Lodging-As-A-Service-Plattform ermöglicht dabei Lösungen über den Hotelaufenthalt hinaus in die Bereiche Meetings, Büroflächen Management, effiziente Bezahllösungen, bis hin zu Krisenmanagement Lösungen und das weltweit. HRS Kunden profitieren dabei nicht nur von Einsparungen, sondern auch in den essenziellen Bereichen von gesteigerter Sicherheit und Kundenzufriedenheit. Mit der mehrfach ausgezeichneten Green Stay Initiative bietet HRS eine Technologie, mit der Corporate Hotelprogramme ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen können. Mit Crew & Passenger Solutions revolutioniert HRS durch Automation die Experience für Flug-und Bahngesellschaften. HRS wurde 1972 gegründet und zählt heute 35% der globalen Fortune 500 Unternehmen zu seinen Kunden. Die führenden Hotelketten der Welt, regionale Hotel Ketten sowie Payment Anbieter, zählen zu den Partnern.

Pressekontakt:

Das vollständige Studiendokument können Sie gerne kostenlos anfordern bei: Vera Vaubel Vaubel Medienberatung Telefon: +49 160 8472068 E-Mail: medienberatung@vaubel.de

Liesa Dahms Communications Manager Design Offices Telefon: +49 160 93451151 E-Mail: liesa.dahms@designoffices.de

Original-Content von: Design Offices, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH