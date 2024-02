Berlin (ots) - Daniela Harzer (https://www.linkedin.com/in/daniela-harzer-1636b843/) ist zum 01. Januar 2024 zur Geschäftsführerin von PIABO Communications (https://piabo.net/), der führenden Kommunikationsagentur für die weltweit innovativsten Unternehmen, bestellt worden. Ihre Ernennung markiert einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung von PIABO: Daniela Harzer wird damit zur ersten Führungskraft auf Geschäftsführungsebene an der Seite von Gründer & CEO Tilo Bonow (https://www.linkedin.com/in/tilobonow/?originalSubdomain=de).

"PIABO bietet für High-Growth Companies, über den Mittelstand bis hin zu internationalen Tech-Schwergewichten maßgeschneiderte Kommunikation. Gerade Unternehmen, die dynamische Technologien in sich rapide entwickelnden Märkten entwickeln und umsetzen, brauchen eine datenbasierte, integrierte und ganzheitliche Kommunikation, die sich flexibel an Marktgegebenheiten anpasst, um auf nachhaltiges Wachstum einzuzahlen", erklärt Daniela Harzer. "In meiner neuen Rolle arbeite ich mit dem gesamten Team von PIABO daran, die Innovationskraft, die strategische Ausrichtung sowie die Anpassungsfähigkeit der Agentur weiter zu stärken, um so unsere Kunden auch in Zukunft zielgerichtet zu begleiten und kommunikativ stark zu positionieren", so Harzer weiter.

Als Geschäftsführerin und COO übernimmt Harzer weiterhin sowohl die strategische als auch die operative Leitung von PIABO und wird gemeinsam mit Tilo Bonow die branchenführenden Kompetenzen der Agentur weiter stärken. In ihrer bisherigen Rolle als COO führte sie PIABO schon von Beginn an durch einen Changeprozess. Dazu gehört unter anderem die Integration von KI sowie die datenbasierte, integrierte Kommunikationsaufstellung der Agentur als auch die konsequente Weiterentwickelung der Unternehmenskultur von PIABO. Dieser von Harzer angestoßene Prozess hat im vergangenen Jahr maßgeblich zu renommierten, viel beachteten Auszeichnungen geführt: So listete das F.A.Z.-Instituts PIABO 2023 als "Vorbilder in Vielfalt & Diversity". Zudem wurde PIABO beim Mindshift - New Work Pioneers by Handelsblatt-Award 2023 mit dem 1. Platz in der Kategorie Diversity ausgezeichnet. "Danielas Fähigkeit, ebenso innovative wie effektive Strategien zu entwickeln und umzusetzen, trägt wesentlich zur Stärkung der Marktposition von PIABO bei", sagte Gründer und CEO, Tilo Bonow bei der Bekanntgabe der Ernennung.

"Danielas Einstieg in die Geschäftsführung unterstreicht unsere Ambitionen und unser Engagement für die Innovationswirtschaft. Ihre Führung in der Vergangenheit, insbesondere in Zeiten des Wandels, hat PIABO nicht nur als Marktführer weiter gestärkt, sondern auch unsere Unternehmenskultur wesentlich geprägt," sagt Tilo Bonow weiter. "Ich freue mich persönlich außerordentlich, dass Daniela in die Geschäftsführung eintritt. Ihre Klarheit und ihr Gestaltungswillen haben mich von Anfang an begeistert. Daniela bringt zudem sehr viel Erfahrung mit und wird PIABO in eine noch erfolgreichere Zukunft führen."

Über PIABO

Die Kommunikationsagentur PIABO (https://piabo.net/) mit Hauptsitz in Berlin ist der führende europäische Full-Service-Partner der Digitalwirtschaft. PIABO erzielt international herausragende Sichtbarkeit für Unternehmen aus den Bereichen E-Commerce, Traveltech, Fintech, Foodtech, HR-Tech, Healthtech, Blockchain/Web3, Consumer Electronics, IoT, Artificial Intelligence, Cybersecurity, AR/VR, Deeptech, SaaS/Cloud und Greentech. Das Leistungsspektrum der multidisziplinären Beratungsteams umfasst Public Relations und Social Media sowie Markenstrategie, Content Marketing und Influencer-Programme. PIABO wird von Gründer und CEO, Tilo Bonow, und COO, Daniela Harzer, geführt und unterstützt als strategischer Partner seine Kund:innen seit 2006 aktiv beim Erreichen ihrer lokalen und globalen Wachstums- und Entwicklungsziele. Zum Kund:innen-Portfolio zählen u. a. GitHub, Google, Lieferando, Omio, Sequoia Capital, Shopify und Withings.

