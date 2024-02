München (ots) - 20. Februar 2024. Erster! Bevor die 16 Bewohnerinnen und Bewohner bei "Big Brother" einziehen, begrüßt der große Bruder Jochen Schropp und seine Gäste: In "Big Brother - Das Warm-Up" geht der Moderator am Montag, 4. März ab 19:15 Uhr live auf Joyn gemeinsam mit Big Brother auf Entdeckungstour im Container.

Mit Alida Kurras (Gewinnerin Staffel 2, 2000) und Sascha Sirtl (Gewinner Staffel 5, 2004) empfängt Jochen Schropp im Studio zwei echte "Big Brother"-Experten zum Talk über die neue Staffel: Wer besteht die Herausforderung, 100 Tage in kompletter Isolation, ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt und unter permanenter Kamerabeobachtung zu leben? Wer erweist sich als Teamplayer? Wer fährt auf dem Weg zum Sieg und 100.000 Euro die Ellbogen aus?

Direkt im Anschluss an "Big Brother - Das Warm-Up" beginnt mit dem Einzug des ersten Bewohners der 24/7-Livestream auf Joyn. 100 Tage lang zeigt die Streamingplattform der ProSiebenSat.1 Media SE 24 Stunden am Tag die Ereignisse live aus dem Container. Jeden Abend um 21:00 Uhr gibt es auf Joyn eine Tageszusammenfassung, immer montags moderiert Jochen Schropp die wöchentlichen Entscheidungsshows auf Joyn und in SAT.1 live.

Produziert wird "Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag der Seven.One Entertainment Group.

"Big Brother - Das Warm-Up" am Montag, 4. März 2024, um 19:15 Uhr live auf Joyn

"Big Brother - 24-Stunden Livestream" ab Montag, 4. März 2024, um 20:15 Uhr live auf Joyn

"Big Brother" Tageszusammenfassungen ab Dienstag, 5. März 2024, täglich um 21:00 Uhr auf Joyn

Über Joyn

Auf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und rund 25.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Viacom und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter www.joyn.de.

