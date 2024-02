Nürnberg (ots) - Am 19. Februar 2024 erhielt die Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg (CTZ) im Deutschen Museum Nürnberg durch den Vorsitzenden des ADAC Nordbayern e. V., Thomas Dill, den 1. Preis des ADAC Tourismuspreis Bayern 2024.

"Wir freuen uns sehr, dass sich auch in diesem Jahr so viele spannende und innovative Projekte für den ADAC Tourismuspreis Bayern beworben haben. Mit den Nürnberger Quartieren haben wir ein Gewinnerprojekt, welches die Jury mit einem ganz neuen, dynamischen und langfristig ausgelegten Konzept überzeugen konnte, und die Innenstadt unter einem ganz neuen Blickwinkel in den Fokus nimmt. Die Web-App lädt sowohl Einheimische als auch Besucher:innen dazu ein, versteckte Orte abseits der Touristenpfade kennenzulernen und trägt so aktiv zur Belebung der teils noch unbekannten Quartiere und zur Besucherlenkung bei", so der Vorsitzende des ADAC Nordbayern e.V. Thomas Dill.

"Diese Auszeichnung ehrt uns sehr und bestätigt uns darin, dass die Entwicklung und Attraktivität der Innenstädte zunehmend in den Fokus des Tourismus-Marketings rücken", so Yvonne Coulin, Geschäftsführerin der CTZ. "Die Nürnberger Altstadt transformierte sich bereits vor, während und nach der Pandemie stark. Dazu tragen sowohl äußere sozioökonomische Faktoren, die zum Beispiel Leerstände mit sich brachten, als auch neue bauliche Impulse zum Wandel der Stadt bei. Wir haben dies zum Anlass genommen und erstmalig eine Kampagne implementiert, bei der die Innenstadt im Fokus steht: Die Nürnberger Quartiere".

Der ADAC Tourismuspreis Bayern wird jedes Jahr vom ADAC in Bayern und der Bayern Tourismus Marketing GmbH verliehen. Exklusiver Kooperationspartner ist zudem der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Bayern e.V.. Bewerben können sich alle touristischen Leistungsträger in Bayern, die Auswahl erfolgt durch eine Jury aus Wissenschaft und Praxis.

Die Nürnberger Quartiere

Mit der Kampagne bietet die CTZ Besucher:innen die Möglichkeit, versteckte Orte in bekannten und unbekannten Quartieren zu erkunden, um diese zu beleben und neue Impulse zu setzen. Das Ziel des Projektes ist es, dass Besuchende die Innenstadt in ihrer Gesamtheit, und nicht nur die typischen Sehenswürdigkeiten, erleben und die Neugestaltung der Stadt wahrnehmen.

Die Nürnberger Quartiere tragen zu einer Vernetzung zwischen den Akteuren in der Stadt bei. Durch das Zusammenspiel von unterschiedlichen Protagonisten, wie zum Beispiel Kultur, Einzelhandel, Hotellerie und Gastronomie, wird die Aufenthaltsqualität gesteigert. Die Stadt auf eigene Faust, zu jeder Zeit und im eigenen Rhythmus zu entdecken, schafft für die Besucher:innen ein individuelles und persönliches Erlebnis, wodurch die emotionale Wahrnehmung der Stadt in den Mittelpunkt rückt.

Um die Quartiere erlebbar zu machen, wurde der digitale Quartiersguide unter https://quartiere-nuernberg.de/ entwickelt, der zu einem erlebnisreichen Besuch der Innenstadt einlädt. Durch kurze Geschichten, Bilder, Videos und Audios können die Quartiere in der Nürnberger Innenstadt erkundet werden. In Form einer Web-App, die bestenfalls direkt vor Ort genutzt wird, werden die Geschichten aus den Quartieren erzählt.

Weiterführende Links

Landingpage und Web-App: https://quartiere-nuernberg.de/

Erklärvideo: https://www.youtube.com/watch?v=4Mazy7QvLig

Imagevideo: https://www.youtube.com/watch?v=ALp0Zlx530o

Instagram-Kanal: https://www.instagram.com/quartiere.nuernberg/

Über die Congress- und Tourismus-Zentrale

Die Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg (CTZ) ist wichtiger Partner der Tourismusbranche in Nürnberg und als dieser für die nationale und internationale Vermarktung in den Bereichen Einzel- und Gruppenreisen sowie im Tagungs- und Kongresswesen zuständig. Der 1904 gegründete Verkehrsverein Nürnberg e. V. fungiert als Kompetenzzentrum für seine rund 300 Mitglieder aus den Bereichen Hotellerie, Gastronomie, Wirtschaft und Kultur.

Mehr Informationen finden Sie in unserem Pressroom unter: https://tourismus.nuernberg.de/pressroom/ und auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook (@tourismus.nuernberg), Instagram (@nuernberg_travel) LinkedIn (Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg) und X (@Nuernberg_Info)

#nuernberg_travel #Stadtglück #tastenuremberg #nürnbergerquartiere

Pressekontakt:

Franziska Steyer | PR und Kommunikation | Frauentorgraben 3 | 90443 Nürnberg Telefon: +49 (0) 911 2336 113 | E-Mail: steyer@ctz-nuernberg.de

Original-Content von: Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH