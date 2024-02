Port-au-Prince/Karlsruhe (ots) - Während das Leben der Menschen auf Haiti bereits seit Jahren von Konflikten, Hunger und Armut geprägt ist, hat die Gewalt auf den Straßen des Inselstaates Anfang des Jahres nun einen neuen Höhepunkt erreicht. "Man kann sich nicht vorstellen, wie schlimm es ist", berichtet Richard Frechette, Arzt und Pastor des Kinderhilfswerks nph. Etliche Haitianer mussten ihr Zuhause in den von bewaffneten Banden kontrollierten Gebieten verlassen. Diese Menschen unterstützt die nph Kinderhilfe Lateinamerika mit einer Soforthilfe über 10.000 Euro für Lebensmittelpakete.

Über 800 Opfer allein im Januar

Jüngste Berichte der Lokalmedien lassen vermuten, dass der tobende Bandenkrieg in Haiti durch den Zustrom neuer Munition angeheizt wurde. Mit brutalen Folgen: Nach Angaben der Vereinten Nationen war der Januar 2024 mit über 800 getöteten, entführten oder verletzten Personen der tödlichste Monat seit über zwei Jahren. "Ich kann nicht genug betonen, wie ernst die Lage in Haiti ist, wo mehrere langwierige Krisen einen kritischen Punkt erreicht haben", berichtete jüngst auch die UN-Sonderbeauftragte für Haiti, Maria Isabel Salvador. Nach weiträumigen Kämpfen rund um die Hauptstadt haben sich die Bandenmitglieder nun in strategisch wichtigen Gebieten festgesetzt. Laut diversen Berichten wenden diese systematisch sexuelle Gewalt an - teilweise auch an Mädchen.

314.000 Menschen Ende 2023 vertrieben

Um der Bandengewalt zu entkommen, mussten Ende 2023 insgesamt 314.000 Menschen ihr Zuhause verlassen. Jüngste Meldungen der Internationalen Organisation für Migration berichten auch 2024 von 10.000 Vertriebenen innerhalb einer Woche. Einige haben die Möglichkeit, bei Bekannten Unterschlupf zu finden - andere nicht. Sie haben oft weder Zugang zu Wasser, noch zu Lebensmitteln oder sanitären Einrichtungen. Ohne Dach über dem Kopf sind ihre Lebensbedingungen prekär.

nph setzt alle Hebel in Bewegung

nph setzt gemeinsam mit dem lokalen Kooperationspartner Fondation St. Luc vor Ort alle Hebel in Bewegung, um die Hilfsbedürftigen zu unterstützen. Es werden Kontakte genutzt, Lebensmittel besorgt und zusammen mit Wasserrationen verteilt. Der anhaltend steile Anstieg der Lebensmittelpreise macht diese Aufgabe nicht einfacher.

Kinder als Verlierer der Krise

Die jüngsten Bewohner Haitis gehören zu den am meisten gefährdeten Personen in dieser Krise: Allein im vergangenen Jahr wurden 167 Jungen und Mädchen durch Schüsse getötet oder verletzt. Bildung, Gesundheit und Schutz können kaum mehr gewährleistet werden. Über drei Millionen Kinder sind auf humanitäre Hilfe angewiesen.

Einen ersten Schritt zur Bewältigung der eskalierten Krise hat die nph Kinderhilfe Lateinamerika bereits unternommen: Mit insgesamt 10.000 Euro Soforthilfe unterstützt sie die Ausgabe weiterer Lebensmittelpakete.

