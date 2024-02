Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Unterföhring (ots) - - "The Sympathizer" parallel zur US-Ausstrahlung ab 15. April 2024 bei Sky und auf WOW - Mit Robert Downey Jr., Sandra Oh und Hoah Xuande - Co-Showrunner und Executive Producers: Park Chan-wook und Don McKellar - Fotos der Serie zum Download hier (https://app.shift.io/review/65ce042da0e1780f25bc7573) - Trailer zum Download hier (https://app.shift.io/review/65d3308069c93a4157d999f6) - Link zum Trailer auf YouTube (https://youtu.be/4foFzn2PiY4)

Sky veröffentlicht einen Trailer zur HBO-Miniserie "The Sympathizer (https://www.sky.de/serien/the-sympathizer)". Der Trailer ist deutsch untertitelt. Die siebenteilige Serie ist in der Nacht vom 14. auf den 15. April 2024 parallel zur US-Ausstrahlung bei Sky und auf dem Streamingdienst WOW auf Abruf verfügbar. Es gibt wöchentlich immer montags eine Episode in der Originalfassung, wahlweise mit englichen oder deutschen Untertieln. Park Chan-wook ("Die Frau im Nebel", "Old Boy") und Don McKellar sind Co-Showrunner und Executive Producers. In den Hauptrollen sind unter anderem Hoa Xuande, Sandra Oh und Robert Downey Jr. zu sehen. Die Ausstrahlung der synchronisierten Fassung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt auf Sky Atlantic und parallel dazu auf Abruf.

