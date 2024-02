Unterföhring (ots) - - Sky überträgt von Mittwoch bis Freitag alle Testfahrten aus Bahrain live - Eine neue Ausgabe des Podcasts "Backstage Boxengasse (https://sport.sky.de/formel1/artikel/backstage-boxengasse-der-formel-1-podcast-von-sky/12235647/34270?shurl=backstage-boxengasse)" seit heute verfügbar - "Saisonvorschau 2024" am kommenden Montag ab 14:00 Uhr auf Sky Sport News - Nur Sky überträgt alle 24 Rennen der Saison 2024 vom ersten freien Training bis zur finalen Pressekonferenz nach der Siegerehrung live - Die Formel 1 Saison live erleben auf Sky (https://www.sky.de/uhd-187698) oder WOW (https://www.wowtv.de/) - Alle Informationen zur Formel 1® auf Sky unter sky.de/f1 (https://www.sky.de/sport/formel1)

Unterföhring, 20. Februar 2024 - Der Saisonstart der Formel 1 steht unmittelbar bevor, brisante F1-Themen gab es jedoch auch während der Winterpause reichlich: Für Aufsehen sorgte hierbei insbesondere die spektakuläre Wechselverkündung des Mercedes-Piloten Lewis Hamilton zu Ferrari in 2025, Vorwürfe und die daraus resultierende Untersuchung gegen Red-Bull-Teamchef Christian Horner, die Vertragsverlängerungen der Fahrer Charles Leclerc und Lando Norris sowie die Trennung zwischen Rennstall Haas und dessen Teamchef Günther Steiner.

Von einer Pause abseits der Strecke konnte somit ohnehin kaum die Rede sein - und nun geht es auch auf dem Asphalt wieder rund: Von Mittwoch bis Freitag stehen jeweils zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr zahlreiche Testfahrten auf dem Wüstenkurs an, die auf Sky Sport F1 und WOW live übertragen werden.

Ab dem 29. Februar folgt dann in Bahrain das Auftakt-Rennwochenende zur 75. Weltmeisterschaft in der Königsklasse.

Die Testfahrten in Bahrain live auf Sky Sport F1 und WOW:

Mittwoch, 21.02.:

08:00 - 12:00 Uhr: Testfahrten in Bahrain - 1. Tag (Vormittag)

12:00 - 12:30 Uhr: Pressekonferenz Fahrer

12:30 - 13:00 Uhr: Pressekonferenz Teamchefs

13:00 - 17:00 Uhr: Testfahrten in Bahrain - 1. Tag (Nachmittag)

Donnerstag, 22.02.:

08:00 - 12:00 Uhr: Testfahrten in Bahrain - 2. Tag (Vormittag)

12:00 - 12:30 Uhr: Pressekonferenz Fahrer

12:30 - 13:00 Uhr: Pressekonferenz Teamchefs

13:00 - 17:00 Uhr: Testfahrten in Bahrain - 2. Tag (Nachmittag)

Freitag, 23.02.:

08:00 - 12:00 Uhr: Testfahrten in Bahrain - 3. Tag (Vormittag)

12:00 - 13:00 Uhr: Pressekonferenz Fahrer

13:00 - 17:00 Uhr: Testfahrten in Bahrain - 3. Tag (Nachmittag)

