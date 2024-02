München (ots) - - Ela und Beate sind verärgert über die Neubauten in den Benz-Baracken - Petras Familie möchte auf TikTok den Lebensunterhalt verdienen - Ausstrahlung am Dienstag, 20. Februar, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI

Ela und Beate kritisieren die Neubauten in den Benz-Baracken und fürchten einen Verlust des Gemeinschaftsgefühls. Petras Familie leidet weiterhin unter dem Schimmelbefall der Wohnung. Sohn Pascal möchte durchstarten und auf der Social Media-Plattform TikTok Geld verdienen. Jonas fürchtet Kosten durch die Wohnungsräumung von Mutter Simone. Die neue Folge "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" - am 20. Februar, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI.

Ela und Beate sehen die Neubauten in den Benz-Baracken kritisch. Für die Freundinnen ist das Gemeinschaftsgefühl im Viertel mit der Entstehung der neuen Häuser abhandengekommen. Nicht nur die neuen Nachbarn werden hinterfragt, sondern auch die Planung der neuen Wohnblöcke ist laut Ela und Beate nicht gut durchdacht worden. Am meisten ärgert die beiden aber, dass den alteingesessenen Bewohnern keine der neuen Wohnungen angeboten wurde.

Eine neue Wohnung ist auch bei Petra und den Kindern Pascal und Selina ein großes Thema. Die Familie ist schon lange auf Wohnungssuche, da sie im jetzigen Zuhause immer wieder mit Schimmelbefall zu kämpfen haben. Das macht sich bei ihnen bereits gesundheitlich bemerkbar - während sich Petras Atemwegserkrankung verschlimmert, klagen die Kinder über Kopfschmerzen. Neben der Wohnungssuche will die Familie auch beruflich durchstarten: Pascal möchte auf der Social-Media-Plattform TikTok Geld verdienen. Auch Petra und Selina sind auf der Plattform bereits aktiv. Ob sie in Zukunft davon leben können?

Für Jonas und seine Verlobte Martina ist die Zeit in den Benz-Baracken vorbei. Das Paar hat nach langer Suche endlich eine gemeinsame Wohnung außerhalb der Siedlung gefunden. Ihr altes Zuhause, die Wohnung von Jonas' Mutter Simone, wird von der Wohnungsbaugesellschaft geräumt. Jonas hofft, dass dadurch keine Kosten für ihn entstehen. Der 22-Jährige hat seiner Mutter Simone in der Vergangenheit immer wieder finanziell ausgeholfen und ist nun seit langer Zeit endlich schuldenfrei. Wird das auch so bleiben?

Das Format wird von der UFA Show & Factual GmbH produziert.

Die neue Folge von "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" am Dienstag, den 20. Februar, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Auf RTL+ sind die Folgen nach TV-Ausstrahlung 30 Tage lang im kostenlosen Bereich abrufbar.

Über "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken"

"Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" ist eine Doku-Reportage, die das echte Leben der Bewohner des Mannheimer Stadtteils Waldhof zeigt. Die Serie präsentiert authentische Einblicke in den Alltag, die Höhen und Tiefen und die Herausforderungen, mit denen die Menschen konfrontiert sind. Mit großer Empathie und Respekt erzählt die Sendung ihre Geschichten und gewährt die Möglichkeit, die Realität dieser Gemeinschaft zu verstehen.

