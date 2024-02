München (ots) - Johnson Matthey, Weltmarktführer für modernste Werkstoff-Technologie, hat sich für das Product Lifecycle Management (PLM) von Aras entschieden. Die Software Aras Innovator wird als Cloud-Anwendung implementiert und künftig von allen weltweit verteilten Standorten des Unternehmens genutzt werden. Johnson Matthey unterstützt mit seinem Know-how Unternehmen aus den Branchen Automotive, Chemie und Energie auf dem Weg in Richtung Netto-Null-Emissionen.

"Johnson Matthey ist Ideenschmiede für nachhaltige Zukunftstechnologien und Anbieter komplexer Produkte und Dienstleistungen. Dem Dokumenten- und Datenmanagement kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Wir freuen uns, Johnson Matthey künftig mit unserer Software bei der Entwicklung und Umsetzung seiner beeindruckenden Innovationen zu unterstützen", sagt Roque Martin, CEO von Aras.

Aras Innovator wird als SaaS-Lösung (Software as a Service) die bisher genutzten Altsysteme ablösen und in die bestehende IT-Infrastruktur des Unternehmens integriert, um Produktentwicklung, Fertigung, Musterverwaltung und Testprozesse zu unterstützen. "Neben den klassischen Anwendungsbereichen im Product Lifecycle Management unterstützen wir Johnson Matthey zudem auch beim Übergang von einer dokumentenzentrierten hin zu einer datenzentrierten Infrastruktur", so Aras-CEO Martin weiter.

Aras Innovator überzeugt Johnson Matthey mit hoher Anpassungsfähigkeit

Als Technologievorreiter legt Johnson Matthey großen Wert auf die Integrationsfähigkeit seiner IT-Systeme. Die gesuchte PLM-Lösung musste also die entsprechende Flexibilität und individuelle Konfigurierbarkeit bieten, um sich stets an spezifische Anforderungen anpassen zu können. Isabel Tingay, Leiterin des Transformationsprogramms bei Johnson Matthey: "Die Zusammenführung unserer Datensätze in einer einzigen Quelle, von der chemischen Formulierung bis zur Zusammensetzung, wird eine bessere Kooperation und Effizienz bei der Entwicklung nachhaltiger Lösungen für unsere Kunden ermöglichen."

Tingay weiter: "Bei der Evaluierung haben wir viele Faktoren berücksichtigt, unter anderem die technische und kulturelle Ausrichtung des Anbieters. Ausschlaggebend für unsere Entscheidung zugunsten von Aras waren sowohl die angebotenen Lösungen als auch das Verständnis für unsere speziellen geschäftlichen Herausforderungen." Die Implementierung von Aras Innovator beginnt im ersten Quartal 2024 und wird im Rahmen eines mehrstufigen Projektplans umgesetzt.

Über Johnson Matthey

Johnson Matthey ist ein weltweit führendes Unternehmen für nachhaltige Technologien. Seit über 200 Jahren setzen wir fortschrittliche Methoden unter anderem aus der Metallurgie und Chemie ein, um die größten Herausforderungen der Welt zu bewältigen.

Viele der weltweit führenden Energie-, Chemie- und Automobilunternehmen verlassen sich bei der Dekarbonisierung, der Reduzierung schädlicher Emissionen und der Verbesserung ihrer Nachhaltigkeit auf unsere Technologie und unser Know-how.

Und jetzt, wo die Welt mit den Herausforderungen des Klimawandels, der Energieversorgung und der Ressourcenknappheit konfrontiert ist, bieten wir aktiv Lösungen für unsere Kunden an. Durch wegweisende Wissenschaft und kontinuierliche Innovation tragen wir jeden Tag dazu bei, dass Millionen von Menschen den Übergang zu einem emissionsfreien Leben schaffen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.matthey.com.

Über Aras

Aras (https://www.aras.com/de-de/) ist ein führender Anbieter von Product-Lifecycle-Management- und Digital-Thread-Lösungen. Die Technologie von Aras ermöglicht die schnelle Bereitstellung flexibler Lösungen, die auf einem leistungsstarken Digital-Thread-Backbone und einer Low-Code-Entwicklungsplattform basieren. Die Plattform und die Product-Lifecycle-Management-Anwendungen von Aras verbinden Anwender aller Disziplinen und Funktionen mit wichtigen Produktdaten und -prozessen über den gesamten Lebenszyklus und die erweiterte Lieferkette hinweg. Besuchen Sie www.aras.com, um mehr zu erfahren, und folgen Sie uns auf YouTube (https://www.youtube.com/user/arasplm), X (https://twitter.com/aras_plm), Facebook (https://www.facebook.com/ArasPLM/), and LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/aras-corporation).

