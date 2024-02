München (ots) - - Feuerwache Berlin Neukölln löscht komplizierten Wohnungsbrand - BG-Klinikum in Halle versorgt Opfer eines schweren Verkehrsunfalls - Neue Folge am Dienstag, den 20. Februar, um 21:15 Uhr bei RTLZWEI

"Mensch Retter" fängt die entscheidenden Momente im Leben von Rettenden ein, die Tag für Tag ihr Bestes geben, um anderen in schwierigen Situationen beizustehen. Erneut wird die außerordentliche Hingabe von Notärzten, Sanitätern und Feuerwehrleuten in verschiedenen Städten Deutschlands beleuchtet. Eine neue Folge von "Mensch Retter" ist am Dienstag um 21:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.

Großalarm für die Feuerwache Berlin Neukölln: In den frühen Morgenstunden werden die Retter zu einem Wohnungsbrand gerufen. Der Einsatz gestaltet sich besonders heikel, da das Feuer bereits die Dachkuppel erreicht hat. Die Feuerwehrmänner stehen vor der Aufgabe, den Brand unter erschwerten Bedingungen zu bekämpfen: Das Dach ist nur über eine enge Wendeltreppe erreichbar.

Das BG-Klinikum Bergmannstrost in Halle, spezialisiert auf Akutversorgung Schwerverletzter, erlebt einen dramatischen Fall: Das Opfer eines Verkehrsunfalls wird per Helikopter eingeliefert. Die Ärzte stehen vor der Herausforderung, das Leben des Mannes zu retten, der sich in einem äußerst kritischen Zustand befindet, nachdem bereits drei Autoinsassen des Unfalls ums Leben gekommen sind.

In Frankfurt sind die Notfallsanitäter Chris Grüne und Melli Kaiser pausenlos im Einsatz. Von Panikattacken über Nierensteine bis Schleudertrauma - jedes Einsatzszenario erfordert eine schnelle Reaktion. Diesmal müssen sich die beiden um mehrere Patienten gleichzeitig kümmern.

Die Reportagereihe ist am Dienstag, 20. Februar, um 21:15 Uhr, bei RTLZWEI zu sehen. Die Folgen sind 30 Tage nach Ausstrahlung auf RTL+ verfügbar. Das Format wird von Spiegel TV produziert.

Über "Mensch Retter"

In ihren Händen liegen täglich Menschenleben: Rettungskräfte in Deutschland. Sie tragen die Verantwortung für das Leben anderer und sind zur Stelle, wenn ihre Mitmenschen dringend Hilfe brauchen. In der Reportage "Mensch Retter" begleitet RTLZWEI Rettungs- und Ärzteteams aus Deutschland in ihrem beruflichen Alltag und geht auf die Menschen hinter dem Beruf ein.

