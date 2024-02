Hamburg (ots) - Die Hamburger Telio Group, weltweit führender Anbieter von Kommunikations- und Mediensystemen für den Justizvollzug, setzt auch im 26. Jahr ihres Bestehens konsequent die weltweite Expansion fort. Ein bedeutender Meilenstein wurde nun mit der Einführung der Telefonie in 49 Haftanstalten Portugals erreicht.

Von nun an können im westlichsten EU-Land 12.000 Insassen individuell, in einem kontrollierten Rahmen, aus ihrer Haftzelle mit ihren Familien und Angehörigen kommunzieren und alltägliche Dinge besprechen. Mit dem Einzug der Telefonie in die Zellen wird die wichtigste Verbindung zur Außenwelt gestärkt, was maßgeblich zum psychischen Wohlbefinden der Insassen beiträgt.

"Dieser Wendepunkt markiert einen bedeutsamen Schritt in Richtung humaner Strafvollzugspolitik und unterstreicht unser Engagement, den Insassen die Wiedereingliederung in ein Leben ohne Kriminalität zu ermöglichen," erklärt Oliver Drews, CEO der Telio Group.

Im Jahr 2016 präsentierte Drews das wegweisende Konzept der Haftraum-Telefonie dem portugiesischen Justizministerium. Ein darauffolgendes Pilotprojekt, das im Jahr 2019 in einer ausgewählten Justizvollzugsanstalt startete, wurde von Anfang an mit Begeisterung aufgenommen. Die positiven Ergebnisse und der spürbare Nutzen für die Inhaftierten sowie für die Beamten im Strafvollzug bestätigten die Relevanz einer flächendeckenden Implementierung.

Mit dem jüngsten Erfolg, dem Gewinn der Europäischen Ausschreibung für Haftraumtelefonie für alle Justizvollzugsanstalten in Portugal, setzte sich Telio gegen seine europäischen Mitbewerber durch. Dieser Sieg ist nicht nur ein Beweis für die technologische Überlegenheit von Telio, sondern auch für das Vertrauen, das Kunden in die Qualität und Zuverlässigkeit der angebotenen Lösungen setzen.

"Die Einführung der Haftraumtelefonie in Portugal ist ein bedeutender Schritt zur Förderung der Resozialisierung von Insassen. Telio ist stolz darauf, an diesem wichtigen Projekt mitzuwirken und Familien miteinander zu verbinden, " so Drews.

Über die Telio Group

Die Telio Group ist führender Anbieter von Technologielösungen für Justizvollzugsanstalten mit Hauptsitz in Hamburg, Deutschland. Derzeit nutzen mehr als 800 Justizvollzugsanstalten die Kommunikationsdienstleistungen von Telio. Die 1998 gegründete Telio Group ist in 25 Ländern auf 5 Kontinenten tätig und entwickelt seitdem innovative Produkte und Dienstleistungen.

