Aerzen (ots) - Die Firma Aerzener Brot und Kuchen GmbH, Aerzen, ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes vorsorglich das Produkt Rewe Bio Das Pure 300g, Mindesthaltbarkeitsdatum 24.07.2024, Charge 15120244, EAN 4337256643214 zurück.

Von dem Verzehr des betroffenen Produktes wird dringend abgeraten.

Grund für den vorsorglichen Rückruf der betroffenen Charge/des betroffenen Artikels ist eine Falschetikettierung des Artikels Rewe Bio Das Pure. In dem Produkt sind Karotten und Walnüsse enthalten, die in der Zutatenliste nicht deklariert sind. Eine Gesundheitsgefährdung kann für Personen, die an einer Walnussallergie oder Walnussunverträglichkeit leiden, nicht mit abschließender Sicherheit ausgeschlossen werden.

Deshalb hat das Unternehmen umgehend reagiert und das betroffene Produkt unmittelbar aus dem Verkauf nehmen lassen.

Von dieser vorsorglichen Maßnahme sind Produkte mit anders lautenden als die oben genannten Produktdaten nicht betroffen.

Kunden können das Produkt im jeweiligen Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Für die entstehenden Unannehmlichkeiten entschuldigt sich die Firma Aerzener Brot und Kuchen GmbH bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ausdrücklich.

05154 9523-0 oder info@aerzener-brot.de

