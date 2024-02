Mainz (ots) - Von Mittwoch, 21. Februar, bis Samstag, 2. März 2024, widmet sich 3sat in Spiel- und Dokumentarfilmen sowie Dokumentationen dem Klimawandel und wie der Mensch ihm begegnet: Den Auftakt macht am Mittwoch, 21. Februar 2024, 20.15 Uhr, der Dokumentarfilm "Atomkraft Forever". Ab Dienstag, 27. Februar 2024, 20.15 Uhr, zeigt 3sat die Thriller-Serie "Der Schwarm" und am Donnerstag, 29. Februar 2024, gibt es den 3satThementag "Die Zukunft der Erde" unter anderem mit "nano spezial", "Kulturzeit extra" und "WissenHoch2". Zum Abschluss präsentiert 3sat am Samstag, 2. März 2024, 21.45 Uhr, den Konzertfilm "Suiten für eine verwundete Welt" mit der Cellistin Tanja Tetzlaf.

Am Mittwoch, 21. Februar 2024, 20.15 Uhr, macht "Atomkraft Forever" den Auftakt zum 3sat-Programmschwerpunkt rund um den Klimawandel. Deutschland steigt aus der Atomenergie aus – doch damit ist das Thema nicht beendet. Der Dokumentarfilm von Carsten Rau wirft einen Blick auf den nuklearen Albtraum: vom Aufwand beim Abriss eines Atomkraftwerks über die Suche nach einem Endlager bis zur französischen Atomindustrie, die den Ausstieg verhöhnt und mehr Kraftwerke bauen will.

Was passiert, wenn die Natur zurückschlägt? Die achtteilige Thriller-Serie "Der Schwarm" nach dem Roman von Frank Schätzing erzählt ab Dienstag, 27. Februar 2024, 20.15 Uhr, vom Kampf einer kleinen Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gegen eine unbekannte Schwarmintelligenz in den Tiefen des Meeres.

Am 3satThementag "Die Zukunft der Erde", Donnerstag, 29. Februar 2024, geht "nano spezial" um 18.30 Uhr in der Sendung "Vermüllt, versauert, verschwitzt – Ökosystem Meer im Wandel" auf Ursachenforschung: Die Oberflächentemperatur der Ozeane war 2023 auf Rekordniveau. Ist etwas Gravierendes im Umbruch?

Im Anschluss, um 19.20 Uhr, folgt "Kulturzeit extra": Junge Plant-Fluencerinnen und -Fluencer sowie Künstlerinnen und Künstler werden die Klimakatastrophe nicht verhindern, aber sie sind ein wichtiger Mosaikstein im Kampf gegen Lethargie und Schockstarre. In der Sendung "Klima bewegt. Hoffnung für Mensch und Natur" sucht "Kulturzeit" nach Auswegen. Im "Kulturzeit"-Studio begrüßt Moderatorin Cécile Schortmann Darya Sotoodeh von Fridays for Future Deutschland sowie Arzt und Moderator Eckart von Hirschhausen.

Um 20.15 Uhr geht es in der "WissenHoch2"-Dokumentation "Glücksfall Sonne – Leben aus Licht und Energie" von Dunja Keuper um die Kraft des großen Sterns. Und im Anschluss, um 21.00 Uhr, diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen in "scobel – Flucht vor dem Klima" Strategien im Umgang mit Klimaveränderungen und den damit einhergehenden Migrationsbewegungen. Er begrüßt dazu die Medizinethikerin und Vorsitzende des deutschen Ethikrats Alena Buyx, den Soziologen Jens Beckert und den Physiker Anders Levermann.

Zum Abschluss des Programms zum Thema Klimawandel präsentiert 3sat am Samstag, 2. März 2024, 21.45 Uhr, den Konzertfilm "Suiten für eine verwundete Welt" mit Tanja Tetzlaf. Für dieses Filmprojekt reist die Cellistin an Orte, an denen der Klimawandel bereits Realität ist. Auch in Europa zeigt er bereits Auswirkungen. In diesen Kulissen interpretiert sie Cellosuiten von Johann Sebastian Bach.

