Erfurt (ots) - In einer Zeit, in der Kinder ganz selbstverständlich mit Smartphones jonglieren, legt KiKA großen Wert auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Medien von Anfang an. Vom 20. bis 24. Februar 2024 präsentiert KiKA das Angebot zur Förderung der Medienkompetenz an einem gemeinsamen Stand (Halle 07.1 / Stand C 39) mit ARD, ZDF und Deutschlandradio auf Europas größter Bildungsmesse, der didacta. Dazu finden Panels, Impulse und Vorträge am Makers Space (Gemeinschaftsstand), im Forum Frühe Bildung (Halle 8, F59) und im Forum Bildungsperspektiven (Halle 7, C 40/ D 41) statt.

Das KiKA-Programm auf der didacta im Überblick:

20. Februar 2024

- 14:00 Uhr: Mit "ENE MENE BU" (KiKA) kreative Kita-Angebote schaffen / Referentin und Referent: Diana Jung und Peter Morgenstern (Gemeinschaftsstand, Halle 07.1 / Stand C 39)

21. Februar 2024

- 13:10 Uhr: Spielerisch lernen mit dem multimedialen Vorschulangebot "KiKANiNCHEN" (KiKA) / Referentinnen: Diana Jung und Anett Gerisch (Gemeinschaftsstand, Halle 07.1 / Stand C 39)

22. Februar 2024

- 12:00 Uhr: Impuls zur frühkindlichen Entwicklungsförderung am Beispiel der KiKA-Vorschulangebote / Referentin: Diana Jung (Forum Frühe Bildung, Halle 8, F59). - 14:30 Uhr: KiKA für Eltern: Das Web-Angebot für Eltern und Pädagog*innen am Beispiel von "Stark mit Fidi" (KiKA)/ Referentinnen: Ulrike Fröbel-Frömmert und Franziska Spanger (Gemeinschaftsstand, Halle 07.1 / Stand C 39)

23. Februar 2024

- 10:00 Uhr: Medienkompetenz bei KiKA mit dem Medienmagazin "Team Timster" (KiKA/NDR/rbb) / Referentin: Anne Reichenbach (Gemeinschaftsstand, Halle 07.1 / Stand C 39) - 11:00 Uhr: Medienkompetenz auf TikTok mit "f.im.chat" (KiKA/funk) / Referentin: Elisabeth Möckel (Gemeinschaftsstand, Halle 07.1 / Stand C 39) - 17:00 Uhr: 20 Jahre "KiKA-Baumhaus" (KiKA) - Wie das Angebot Familienrituale begleitet und multimedial wächst / Referentinnen: Franziska Spanger und Theresa Tatzelt (Gemeinschaftsstand, Halle 07.1 / Stand C 39)

24. Februar 2024

- 10:00 Uhr: "Vorlesegeschichten für dich" (KiKA) / Referentinnen: Singa Gätgens, Theresa Tatzelt und Dorit Jael Jackermeier (Gemeinschaftsstand, Halle 07.1 / Stand C 39) - 11:00 Uhr: KiKA-Geschichtsformat "Triff..." (KiKA/WDR/hr) - Einblicke in die Genese, zu den verschiedenen Episoden und vorhandenem Unterrichtsmaterial / Referent: Dr. Matthias Huff (Gemeinschaftsstand, Halle 07.1 / Stand C 39) - 12:30 Uhr: Kompetenter Umgang mit Medien - KiKA-Angebote für Medienanfänger*innen und -fortgeschrittene" / Referentinnen: Soraya Jamal und Singa Gätgens (Forum Bildungsperspektiven, Halle 7, C 40/ D 41)

Die didacta ist Europas größte Fachmesse für Lehrkräfte mit über 700 Ausstellern aus Bildungsbereichen wie vorschulischer Erziehung, Grundschule, Hochschule, neuen Technologien und beruflicher Bildung.

