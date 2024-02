München (ots) - - Neue Heimat für Stand-Up-Comedy-Sendung "NightWash" - Hosts der Show: Chris Tall, Atze Schröder, Enissa Amani, Markus Krebs und Osan Yaran - Ausstrahlung donnerstags, ab 28. März um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Wer Comedy liebt, der liebt auch "NightWash". Die kultige Sendung aus dem Waschsalon in Köln-Zollstock gehört seit 2001 zum Pflichtprogramm für alle, die Stand-Up-Comedy feiern. Jetzt hat die Sendung ein neues Zuhause gefunden. RTLZWEI wird ab dem 28. März 2024 um 22:15 Uhr neue Folgen der Comedy-Sendung ausstrahlen. Mit von der Partie sind dabei auch die prominenten Comedians Chris Tall, Atze Schröder, Enissa Amani, Markus Krebs und Osan Yaran.

"NightWash", die kultige Comedyshow direkt aus dem Waschsalon, hat sich einen festen Platz in der deutschen Comedy-Landschaft erobert. Das mit dem Deutschen Comedypreis als "Beste Stand Up Show" ausgezeichnete Format ist bereits seit über zwei Jahrzehnten eine feste Größe und findet regelmäßig in einem Waschsalon in Köln-Zollstock statt.

Namhafte Künstler und Entertainer, darunter Felix Lobrecht, Özcan Cosar, Luke Mockridge, Chris Tall, Bastian Bielendorfer, Tahnee, Enissa Amani, Olaf Schubert, Torsten Sträter, Markus Krebs, Simon Stäblein, Maria Clara Groppler, Nico Stank, Negah Amiri, Carl Josef und viele andere, haben auf der "NightWash"-Bühne ihre Karrieren gestartet. Die Show ist eine einzigartige Plattform, die aufstrebenden Talenten eine Chance bietet, sich einem breiten Publikum zu präsentieren und sich in der Welt der Comedy zu etablieren.

Ab dem 28. März werden Comedians wie Chris Tall, Atze Schröder, Enissa Amani, Markus Krebs und Osan Yaran einen Mix aus angesagten Comedians, upcoming Stars und Nachwuchstalenten der Stand-Up-Szene begrüßen und ihnen die große Bühne bereiten. Wer wird es schaffen, das Publikum von sich zu überzeugen und vielleicht einmal in die großen Fußstapfen der deutschen Comedy-Stars zu treten?

Produziert wird die Sendung von BRAINPOOL Live Entertainment GmbH.

"NightWash" läuft ab dem 28. März 2024 um 22:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Sendung ist nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar.

Über "NightWash"

Seit 2001 regt die Sendung "NightWash" die Lachmuskeln an. Die mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnete Sendung findet in einem Kölner Waschsalon statt, schafft es aber auch auf Live-Tour die Hallen zu füllen. Comedystars, die ihre Anfänge in der Sendung fanden, sind Felix Lobrecht, Bastian Bielendorfer, Chris Tall und viele mehr.

