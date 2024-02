Baierbrunn (ots) - Anmoderation: Wir drücken uns ja gerne um ein schwieriges Gespräch, vor allem wenn es im Bett nicht mehr klappt. Dabei kann man als Paar nur gewinnen, wenn man über die sexuellen Bedürfnisse redet. Marco Chwalek hat für uns nachgefragt:

Sprecher: Es gibt viele Gründe, warum es zur Flaute im Bett kommt. Den Sex dann zu vermeiden, statt zu sagen, was eigentlich los ist, ist keine gute Lösung. Aber wie reagieren Frauen und Männer, wenn es zu Problemen im Bett kommt? Isabelle Fabian, vom Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber erklärt uns:

O-Ton: Isabelle Fabian 16 sec.

"Wenn beispielsweise Männer Erektionsprobleme haben. Dann kann das dazu führen, dass sie Versagensängste bekommen und sich zurückziehen. Und dann führt es dazu, dass Frauen sich nicht mehr attraktiv und geliebt fühlen und denken, es liegt an ihnen."

Sprecher: Natürlich belasten diese Missverständnisse auf Dauer eine Beziehung. Was kann man also tun?

O-Ton: Isabelle Fabian 12 sec.

"Letztlich hilft da nur eines, darüber sprechen. Denn dann finden beide Parteien heraus, dass sie es nicht persönlich nehmen müssen. Also, dass es nicht an ihnen liegt, sondern dass es möglicherweise krankheitsbedingte Ursachen gibt."

Sprecher: Und eine dieser Krankheiten kann zum Beispiel Diabetes sein. Aber zurück zum miteinander reden. Wie fängt man so ein schwieriges Gespräch an?

O-Ton: Isabelle Fabian 29 sec.

"Wichtig ist, dass man eine entspannte Atmosphäre schafft, also zum Beispiel kann man einen gemeinsamen Spaziergang machen. Und das Ganze sollte ohne Zeitdruck stattfinden. Daneben muss man die Störfaktoren ausschalten, das heißt Klingel aus, Handy aus, Kinder wegorganisieren. Und man sollte dem anderen keine Vorwürfe machen, sondern viel besser die eigenen Wünsche benennen. Also, welche Körperstellen sind empfindsam, was bereitet mir Lust."

Sprecher: Außerdem werden unterstützende Medikamente angeboten:

O-Ton: Isabelle Fabian 17 Sek.

" Zum einen gibt es für Männer bei Erektionsstörungen verschreibungspflichtige Medikamente. Dazu sollten sich die Betroffenen aber immer einen ärztlichen Rat einholen. Gegen Scheidentrockenheit bei der Frau, da gibt es feuchtigkeitsfördernde Salben und Gleitgele, die man auch in der Apotheke bekommt."

Abmoderation: Der "Diabetes Ratgeber" weist darauf hin, dass neben all den Medikamenten, vor allem auch gute Blutzuckerwerte bei Diabetikern wichtig sind, um Folgeschäden vorzubeugen.

