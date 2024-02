Unterföhring (ots) - - Episode eins in der deutschen Fassung für alle auf YouTube (https://youtu.be/zAtmAmBZXgU) - Die finale Episode ist bereits in der Nacht von kommendem Sonntag auf Montag parallel zur US-Ausstrahlung bei Sky und WOW abrufbar - Alle vorherigen Staffeln und Episoden ebenfalls bei Sky und auf WOW auf Abruf. - Staffel vier mit Jodie Foster und Kali Reis in den Hauptrollen

Sky stellt die erste Episode der außergewöhnlichen Thrillerserie "True Detective: Night Country (https://www.sky.de/serien/true-detective)" für alle auf dem Sky Deutschland Kanal auf YouTube zur Verfügung. Unter https://youtu.be/qOGjgyxqKbg ist die deutsche Fassung der Folge ab sofort und bis einschließlich 1. März um 23.59 Uhr ausschließlich in Deutschland zu sehen. In der Nacht vom kommenden Sonntag, 18. Februar, auf den Montag, 19. Februar feiert das Staffelfinale Premiere bei Sky und auf dem Streamingdienst WOW. Alle vorherigen Episoden sowie die Staffeln eins bis drei sind ebenfalls bei Sky und WOW auf Abruf verfügbar.

