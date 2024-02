Freiburg/Berlin (ots) - Die US-amerikanische Singer-Songwriter-Größe John Legend kommt am 13. Juni 2024 für ein exklusives Deutschland-Konzert in die Berliner Zitadelle. "An evening with John Legend - a night with songs and stories." Der Name wird Programm, wenn der US-Popstar für diese einzigartige Solo Piano Performance auf seiner Europa-Tour für einen Abend Halt in der Hauptstadt macht.

Bei seiner Live-Performance wird die R&B- und Soul-Legende Songs und Geschichten auf unvergleichliche Art zum Besten geben. Fans können sich auf intime Neuinterpretationen seiner größten Hits "All of Me", "Ordinary People" oder "Tonight" freuen, gepaart mit unerwarteten Geschichten aus Legends Leben und seiner Karriere sowie Ausschnitte aus dem jüngst veröffentlichten Album "Legend" ("Nervous", "Wonder Woman").

Der von den Kritikern gefeierte und mit Mehrfach-Platin prämierte Ausnahmekünstler wurde unter anderem mit einem Oscar und einem Golden Globe für den Titelsong "Glory" ausgezeichnet sowie mit zwölf Grammys, einem Tony Award und einem Emmy Award. Er gilt somit als erster mit dem EGOT ausgezeichneter Afroamerikaner und gleichzeitig als einer von nur siebzehn Menschen im EGOT-Club (Emmy, Golden Globe, Oscar, Tony).

Im Laufe seiner Karriere hat John Legend acht gefeierte Alben veröffentlicht, darunter Get Lifted (2004), Once Again (2006), Evolver (2008), Love in the Future (2013), Darkness and Light (2016), A Legendary Christmas Deluxe (2019), Bigger Love (2020) und zuletzt LEGEND (2022). Auch als Schauspieler und Produzent machte sich John Legend einen Namen. Im Musical "Jesus Christ Superstar live in Concert" trat er nicht nur als Produzent, sondern auch als Hauptfigur auf und wurde für Ersteres mit einem Emmy gekürt.

Der offizielle Vorverkauf für das einzige Deutschlandkonzert startet am kommenden Montag, 19.02.2024, ab 11:00 Uhr, über reservix.de sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen.

Alle Infos im Überblick: RBK Fusions präsentiert John Legend A night with songs and stories Solo Piano Performance Donnerstag, 13. Juni 2024, Zitadelle Berlin Tickets: www.reservix.de (https://reservix.de/tickets-john-legend/bf236806e-fabd-404c-b0bc-4cf1ba0b8d98) Infos: www.rbk-fusion.de

Pressekontakt:

Silas Pfeifer Referent für Presse und Öffentlichkeitsarbeit silas.pfeifer@reservix.de

Original-Content von: KonTent Champion, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH