Berlin/Frankfurt am Main (ots) - ARD Degeto Film und ARD Mediathek loben erneut den Streaming-Nachwuchspreis "Killerstories Series Awards" aus - in diesem Jahr mit Schwerpunkt auf dem Genre "Action". Gesucht werden außergewöhnliche Ideen für innovative Serienkonzepte, die das Genre für die digitale Plattform der ARD neu definieren - visionär, divers und vielseitig.

Der Wettbewerb richtet sich an Studierende im mindestens zweiten Jahr an Film- oder Fernsehakademien und Absolventen der Jahrgänge 2022 bis 2023 sowie an diejenigen, die 2024 ihren Abschluss machen werden. Gefragt sind Exposees für actionreiche Serien mit fünf bis acht Folgen von je mindestens 20 Minuten Länge. Tonalität, Stil und Inhalt der Serie sind dabei keine Grenzen gesetzt, solange das Genre Action bedient wird und die Einreichungen aus konventionellen linearen Erzählweisen ausbrechen.

Christoph Pellander, Redaktionsleiter der ARD Degeto Film: "Die Resonanz auf den ersten Anlauf unseres 'Killerstories Series Award' war großartig, daraus sind gleich zwei neue Serienentwicklungen für die Mediathek entstanden. Umso mehr freuen wir uns auf neue Ideen der jungen Kreativen, denn das Genre 'Action' ist in der ARD unterrepräsentiert und bietet gleichzeitig so viel Potential für modernen Streaming-Content. Wir geben jungen Serien- und Filmemacher:innen die Möglichkeit, ihre kreativen Fähigkeiten in einem professionellen und inspirierenden Umfeld zu entfalten. Mit der Fortsetzung des Awards fördern wir aktiv junge Talente, die ihre Ideen voller Leidenschaft umsetzen können. Dafür stehen die ARD Degeto Film und die ARD Mediathek."

Die Einreichung der Konzepte ist bis zum 15. Mai 2024 möglich. Über die eingereichten Ideen entscheidet eine Jury aus ARD Degeto Film und dem Content Development Team der ARD Mediathek. Der/die Gewinner:in erhält im ersten Schritt einen Entwicklungsauftrag für einen Staffelbogen, bevor die Serie in der ARD Mediathek in Verbindung mit einer medialen Kampagne präsentiert wird.

Die vollständigen Teilnahmebedingungen sind hier (https://www.degeto.de/wp-content/uploads/2024/02/Killerstories-Series-Award-Teilnahmebedingungen-2024_final.pdf) zu finden.

