Baden-Baden (ots) - Tickets ab sofort für 7 Euro erhältlich / Open Air-Festival von SWR3, Landesregierung und Landtag

Das "SWR3 Rheinland-Pfalz Open Air" in Mainz findet in diesem Jahr am Samstag, den 29. Juni 2024 statt. Das bundesweit einzige Open-Air-Festival in einem Regierungsviertel wird wieder von SWR3, Landesregierung und Landtag gemeinsam veranstaltet. Auch diesmal werden mit Tom Gregory, ClockClock, Alice Merton, Michael Schulte und VIZE hochkarätige Künstlerinnen und Künstler beste Livemusik auf die Bühne bringen. Für die Veranstaltung wird das Gelände an der Großen Bleiche zu einem Open Air-Venue für 22.500 Menschen umgebaut. Ab sofort können Tickets unter www.swr3service.de gekauft werden. Der Ticketpreis beträgt 7 Euro und beinhaltet auch ein Kombiticket im Tarifgebiet des RMV und des RNN für eine kostenfreie An- und Abreise mit dem öffentlichen Personennahverkehr.

Zeichen für Zusammenhalt und Lebensfreude

"Nach dem großen Erfolg der letzten beiden Jahre freue ich mich sehr, dass dieses besondere Musikevent wieder stattfindet. Nicht nur durch die eindrucksvolle Atmosphäre zwischen Schloss und Landtag, sondern auch mit dem tollen Musik- und Informationsangebot gehört dieses Live-Erlebnis zum Sommer in Rheinland-Pfalz einfach dazu. Gemeinsam mit dem Engagement unserer Sponsoren machen wir ein Angebot möglich, das alle Menschen wahrnehmen können. Damit setzen wir auch ein Zeichen für den Zusammenhalt und das gute Miteinander in Rheinland-Pfalz", so Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

Landtagspräsident Hendrik Hering: "Der Landtag unterstützt auch in diesem Jahr das einzigartige Musik-Event mitten in Mainz. Das Open Air ist Ausdruck unserer rheinland-pfälzischen Lebensfreude: Menschen feiern friedlich zusammen und erleben angesagte Künstlerinnen und Künstler in einem ganz besonderen Ambiente. Das Festival ist gerade in der heutigen Zeit eine tolle Gelegenheit, mit weltoffenen, toleranten Menschen zusammenzukommen und sich über die Musik miteinander zu verbinden. Das stärkt den Zusammenhalt und gibt Kraft für die Herausforderungen unserer Zeit. Der Landtag wird im 'Demokratiegarten' erneut über die Arbeit des Parlaments informieren. Ich lade schon jetzt alle herzlich ein, unseren Stand zu besuchen und mit uns in den Dialog zu treten."

SWR Intendant Kai Gniffke ergänzt: "Mit dem "SWR3 Rheinland-Pfalz Open Air" geht eine Erfolgsgeschichte weiter. Wir werden mit allen Besucherinnen und Besuchern wieder ein Zeichen für Gemeinschaft und Zusammenhalt setzen und diesen Tag zu einem musikalischen Erlebnis machen, das die Menschen vereint."

Vielseitiges Rahmenprogramm

Neben den hochkarätigen Musik-Acts bietet das "SWR3 Rheinland-Pfalz Open Air" ein interessantes Rahmenprogramm mit Info- und Aktionsständen der Veranstalter und der beteiligten Partner. So werden sich in diesem Jahr die Besucherinnen und Besucher erneut im "Demokratiegarten" über die Arbeit von Landesregierung und Landtag informieren können. Im "Karrieregarten" geben Unternehmen Anregungen und Tipps für Ausbildung und Beruf. In der "SWR3 Chill-out-Area" können die Besucherinnen und Besucher unter anderem das virtuelle SWR3 Sendestudio besichtigen, sich bei der Teleprompter Challenge als "SWR Aktuell" Moderatorinnen und Moderatoren versuchen und sich über die Angebote des SWR und über Projekte der Kinderhilfsaktion "Herzenssache" informieren.

