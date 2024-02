Bochum (ots) - Die Kinokette UCI befindet sich nicht im Streik. Die UCI Kinos sind regulär geöffnet und alle MitarbeiterInnen sind im Dienst. Der von der Gewerkschaft ver:di erfolgte Streikaufruf (https://www.verdi.de/presse/pressemitteilungen/++co++e097f8a8-ca8a-11ee-a820-6d6f19caf724) bezieht sich nicht auf UCI.

UCI zeigt an diesem Wochenende ein vielfältiges Programm: Madame Web, Argylle, Eine Million Minuten, Wo die Lüge hinfällt und Poor Things sind ebenso im Programm wie Ella und der schwarze Jaguar und Raus aus dem Teich für Familien. Als Neustarts stehen das Biopic Bob Marley: One Love und der Thriller SCHOCK auf dem Programm. Auch DUNE ist wieder im Programm und stimmt auf den lang ersehnten DUNE PART TWO ein, der am 28. Februar in den UCI Kinos startet.

UCI bietet Kino ohne Grenzen: großartige Bild- und Tonqualität, komfortable Kinosäle, ein vielfältiges Film- und Eventprogramm und dazu einzigartige Kinosnacks.

Die UCI Kinoteams freuen sich auf den Besuch ihrer Kinogäste.

Alle Infos zum Programm und Tickets unter uci-kinowelt.de

