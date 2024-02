Hannover (ots) - Am 15. Februar 2024 gaben Schirmherr Oberbürgermeister Belit Onay, Das macht Schule e.V. und die Lavera Thomas Haase Stiftung den Startschuss für die 4. Elektroschrott-Sammelaktion im Stadtgebiet Hannover in der IGS Vahrenheide/Sahlkamp. Damit werden die Hannoveraner erneut dazu aufgerufen, den Elektroschrott, der in ihren Haushalten schlummert, innerhalb von vier Wochen ohne anfallende Kosten abholen zu lassen. Möglich wird dies durch das Schulprojekt EWaste-Race, an dem zehn Schulen und rund 200 engagierte Schüler teilnehmen und dafür sorgen, dass die ausgedienten Elektroschrott-Teile ordnungsgemäß entsorgt werden. Wer am fleißigsten sammelt, gewinnt einen Ausflug in ein Umweltzentrum.

Das macht Schule e.V. und die Lavera Thomas Haase Stiftung haben im Jahr 2022 das Umweltprojekt EWaste-Race nach Niedersachsen geholt und damit ein Umweltprojekt für Schulen initiiert, das sich mit dem eigenen Konsumverhalten sowie den Auswirkungen auf Mensch und Umwelt auseinandersetzt. Das Thema Nachhaltigkeit erhält nicht nur einen neuen Schwerpunkt, sondern Schüler und Schülerinnen erfahren gleichzeitig, wie man mit viel Spaß in Teamarbeit dazu beitragen kann, dass Elektroschrott ordnungsgemäß entsorgt und wertvolle Rohstoffe recycelt werden können. Engagierter Entsorgungspartner ist diesmal die ELPRO Recycling GmbH.

Susanne Blasberg-Bense, Stadträtin der Landeshauptstadt Hannover in Vertretung von Oberbürgermeister Belit Onay: „Das E-Waste Projekt ist Bildung für nachhaltige Entwicklung im besten Sinne. Schülerinnen und Schüler erfahren in ihrem eigenen Umfeld, welche Folgen unser Konsumverhalten hat und welche Mengen an Elektroschrott durch unsere Lebensweise verursacht werden. Der Wettbewerbscharakter motiviert, regt zum Überdenken des eigenen Konsumverhaltens an und vermittelt jungen Menschen Gestaltungskompetenz ohne erhobenen Zeigefinger: Mein Verhalten macht den Unterschied, ich kann meinen Lebensraum aktiv mitgestalten und einen wichtigen Beitrag für den schonenden Umgang mit Ressourcen leisten. Ich wünsche allen teilnehmenden Schülerinnen und Schüler viel Erfolg, aber auch viel Spaß bei der Challenge.“

Prof. Dr. Hans Fleisch, Vorsitzender der Lavera Thomas Haase Stiftung: „Insgesamt 39 Schulen haben das gemeinnützige Umweltprojekt EWaste-Race bereits für sich entdeckt, darunter gibt es auch Schulen, die bereits zum zweiten oder dritten Mal dabei sind. Es freut uns in der Stiftung besonders, dass wir mit der Elektroschrott-Sammelaktion so erfolgreich sind, mit Das macht Schule sogar zwei Sammelaktionen pro Jahr ermöglichen können und den Lehrplan mit Umweltbildungsthemen ergänzen, die darauf abzielen, das Umweltbewusstsein und Konsumverhalten zu verändern. Wichtig ist uns dabei besonders, dass die Schülerinnen und Schüler in dem Projekt aktiv werden und erleben, dass man durch eigenes Handeln gemeinsam Großes bewirken kann. Wir danken allen Beteiligten für ihre Teilnahme und wünschen den neuen Umweltaktivisten viel Erfolg.“

Dr. Heiko Martens, Geschäftsführer der ELPRO Elektro Recycling GmbH: „Als zukunftsorientiertes Recyclingunternehmen konnten wir uns für dieses Projekt sofort begeistern, da die Schüler nicht nur lernen, was E-Schrott ist und warum es wichtig ist diesen professionell zu recyclen, sondern weil die junge Generation vor allem für Ihre eigene Bedeutung innerhalb der Kreislaufwirtschaft sensibilisiert wird.“

Lisa Radzei und Lena Beute, Lehrkräfte der IGS Vahrenheide/Sahlkamp: „Die Klasse 6b der IGS Vahrenheide/Sahlkamp nimmt mit Begeisterung am E-Waste Race teil. Dieser Wettbewerb ermutigt unsere Schülerinnen und Schüler, aktiv für unsere Umwelt einzutreten. Das Sammeln und Recyceln von Elektroschrott lässt sie erkennen, wie bedeutend eine umweltfreundliche Entsorgung und das Wiederverwenden wertvoller Materialien sind. Diese Erfahrung fördert nicht nur das Umweltbewusstsein, sondern stärkt auch den Teamgeist und den Ehrgeiz der Schülerinnen und Schüler. Es ist beeindruckend, zu beobachten, wie unsere Schule gemeinsam einen nachhaltigen Beitrag zum Umweltschutz leistet.“

Folgende Schulen nehmen am Projekt teil: Gerhard Hauptmann Realschule, IGS List, IGS Linden, IGS Kronsberg, IGS Vahrenheide/Sahlkamp, Gymnasium Bismarckschule Hannover, Leonore Goldschmidt Schule IGS, Hannover-Mühlenberg, Grundschule am Welfenplatz. https://ewasterace.de/

Das E-Waste Race wurde 2014 in den Niederlanden von Timmy de Vos (Gründer Race Against Waste) ins Leben gerufen, ist vielfach ausgezeichnet und international schon an über 2.000 Schulen gelaufen. Eine Evaluation belegt die positive Wirkung auf das Verhalten. Mehr: www.das-macht-schule.net/e-waste-race.

Die Lavera Thomas Haase Stiftung wurde im Jahr 2020 von Thomas Haase, Inhaber des Naturkosmetikherstellers Laverana und Erfinder der Naturkosmetikmarke lavera gegründet. Sie dient sowohl gemeinnützigen Zwecken unserer Gesellschaft als auch sozialen Projekten. Übergeordnetes Ziel der Stiftung ist es, das Unternehmen und die Marke zu erhalten und nachhaltig zu entwickeln, um Arbeitsplätze zu sichern. Die Stiftung finanziert sich aus ausgeschütteten Gewinnen des Unternehmens. Ein Schwerpunkt der Stiftung ist die Förderung von Weiterbildungsprojekten einschließlich Umweltbildung in Kooperation mit gemeinnützigen Organisationen.

Mehr zu Unternehmen und Marke: www.lavera.de; www.laverana.com.

Plan E ist deutschlandweiter Kooperationspartner des E-Waste Race. Mit der Aufklärungskampagne Plan E informiert die stiftung ear bundesweit Menschen über das richtige Entsorgen von Elektroaltgeräten. Mehr: https://e-schrott-entsorgen.org/

Kleinanzeigen ist deutschlandweiter Kooperationspartner. Der in Deutschland führende Online-Kleinanzeigenmarkt zählt hierzulande zu den reichweitenstärksten Web-Angeboten. Auf Kleinanzeigen wird überwiegend secondhand gehandelt. Damit leisten Nutzerinnen und Nutzer einen aktiven Beitrag für mehr Nachhaltigkeit. Kleinanzeigen wurde im September 2009 als eBay Kleinanzeigen gestartet. Seit Juni 2021 gehört das Unternehmen zu Adevinta, einem weltweit führenden Anbieter von Online-Kleinanzeigen.

