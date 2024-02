Hohenlohe (ots) - Am 1. Februar 2024 fand in Hohenlohe der Karriere Kick statt, eine von der Unternehmensberatung GrowX Group GmbH initiierte Veranstaltung, die in Kooperation mit der Firma R. STAHL stattfand, einem führenden Unternehmen im Bereich des Explosionsschutzes. Zum wiederholten Mal boten die Räumlichkeiten der Firma R. STAHL die Kulisse für diese bedeutende Veranstaltung, welche über 850 Schülerinnen und Schüler mit 40 namhaften Unternehmen aus der Region zusammenbrachte. Für den Anlass wurde die gesamte Kantine der Firma R. STAHL leergeräumt und speziell für das Event umgestaltet, um eine optimale Plattform für den Austausch und das Networking zu bieten.

Veranstalter Lukas Häufglöckner und Alexander Wonner: "Der Karriere Kick bietet die Gelegenheit, die emotionale Distanzierung, die die technologische Vernetzung schafft, zu schließen. So können persönliche Beziehungen zwischen Unternehmen und zukünftigen Fachkräften gefördert werden, die gemeinsam die Weichen für die Zukunft stellen."

Die teilnehmenden Unternehmen hatten eine Stunde vor Start der Veranstaltung Zeit, sich mit dem Konzept des Karriere Kicks vertraut zu machen, bevor es nach einer gemeinsamen Begrüßung in den Kontakt mit den Schülern ging. Beim Kickern hatten Schüler und Unternehmen die Möglichkeit, sich näher kennenzulernen und tiefergehende Gespräche zu führen. Insgesamt bot das Event so genügend Raum für Austausch, Mittagessen und gezieltes Networking. Ein besonderes Highlight war die Unterstützung durch den Bürgermeister von Kupferzell, Herrn Spieles, der die Bedeutung des Karriere Kicks für die Region hervorhob und die Veranstaltung stellvertretend unterstützte. Dies bestätigt das regionale Engagement und die Beteiligung aller Akteure, die sich für die berufliche Ausrichtung und Entwicklung junger Menschen einsetzen.

Ziel der GrowX Group GmbH war es, mit dem Karriere Kick in Hohenlohe nicht nur eine Informationsplattform zu bieten, sondern auch Inspiration und konkrete Anknüpfungspunkte für die berufliche Zukunft der Jugendlichen in der Region zu schaffen. Der Erfolg des Karriere Kicks in Hohenlohe steht exemplarisch für das Engagement der GrowX Group GmbH und ihrer Partner, die berufliche Orientierung und Entwicklung junger Menschen aktiv zu unterstützen und damit einen wesentlichen Beitrag zur lokalen Wirtschaft und zur Bewältigung des Fachkräftemangels zu leisten.

"Auch die Initiative Hohenlohe Plus spielte eine zentrale Rolle in der erfolgreichen Umsetzung des Events - so wurde die enge Partnerschaft zwischen der regionalen Wirtschaft und dem Bildungssektor hervorgehoben. Dank dieser Kooperation und der erneuten Gastfreundschaft der Firma R. STAHL, bot der Karriere Kick eine breite Palette an Möglichkeiten für die Teilnehmer: Von großen, weltweit agierenden Unternehmen bis hin zu lokalen Spezialisten waren nahezu alle Marktführer aus dem Großraum Hohenlohe vertreten. Wir sind stolz darauf, Teil dieser bemerkenswerten Veranstaltung zu sein und zu sehen, wie der Karriere Kick als Brücke zwischen jungen Talenten und den Weltmarktführern in Hohenlohe fungiert", sagen Lukas Häufglöckner und Alexander Wonner.

Mehr Informationen zum Karriere Kick finden Sie unter: https://www.karriere-kick.de/

