Traunstein (ots) - Die Firma MaxSolar hat die Gründung der Tochtergesellschaft Energy Partners GmbH mit Sitz in Traunstein bekanntgegeben. Das Unternehmen bietet seit 01.01.2024 als Generalunternehmer schlüsselfertige Solarlösungen im Aufdach- & Elektromobilitätssegment für Unternehmen im Industrie- und Gewerbesektor sowie für Immobilienverwalter an.

Mit innovativen Geschäftsmodellen werden B2B-Kunden sektorenübergreifend im Bereich der erneuerbaren Energien unterstützt und alle Leistungen aus einer Hand angeboten. Diese beinhalten ein umfassendes Produktangebot: PV-Aufdach- und Carportanlagen sowie Elektromobilitäts-, Gewerbespeicher- und Energiemanagementlösungen.

In diesem Zuge stellt das Unternehmen ebenfalls eine digitale B2B-Plattform vor, die EPC-Fachpartnern exklusiven Zugang zu innovativen Energieprojekten anbietet sowie die dazugehörigen Abwicklungsprozesse abbildet. Die eigens dafür geschaffene Plattform, für die man sich unter www.energypartners.de registrieren kann, bietet dem Netzwerk aus Fachpartnern und Dachflächeneigentümern die Möglichkeit, jederzeit den Projektstatus einzusehen und alle Projektdaten innerhalb der laufenden Projekte abzurufen. Durch die Zusammenarbeit mit einem Fachpartner-Netzwerk, die über die Plattform interagieren, will das Konzept die Installationslücke im Marktsegment zwischen 135 Kilowatt Peak und 750 Kilowatt Peak schließen. Damit möchte das Unternehmen zudem die Transformation und Digitalisierung in diesem Bereich vorantreiben.

"Die Ausgründung ist ein wichtiger Schritt, um schneller auf Marktveränderungen reagieren zu können, sowie Chancen und Potenzial besser zu nutzen", erklärt Matthias Giller, Managing Director bei Energy Partners. "Energy Partners zielt darauf ab, im schnell wachsenden Markt der Commercial & Industrial Aufdach-Photovoltaik zu expandieren und setzt dabei auf die Digitalisierung von Prozessen." Im Fokus stehen somit größere Industrieprojekte, was Energy Partners im B2B-Bereich eine einzigartige Position einnehmen lässt, im Vergleich zu bestehenden Angeboten des Wettbewerbs, der sich aktuell vorwiegend auf den B2C-Sektor konzentriert. "Egal ob als EPC-Dienstleister, als Vertragspartner in langfristigen Stromlieferverträgen oder mit dem Energy-as-a-Service-Paket: Wir sind der Partner für die Erschließung nachhaltiger Energiequellen mit gleichzeitiger Kosteneffizienz", betont Matthias Giller.

"Die Finanzierung für zukunftsweisende Projekte zu sichern, ist ein bedeutender Meilenstein für die Energiewende. Durch geschickte Finanzierungsstrategien stellen wir sicher, dass unsere Vision einer nachhaltigen Energiezukunft verwirklicht wird", betont Guido Reinecke, Geschäftsführer bei Energy Partners mit Fokus auf Projektfinanzierungen.

"Die Energiewende in Deutschland erfordert eine verbrauchernahe Energieerzeugung. Insbesondere für energieintensive Gewerbebetriebe und Industrien liefert Energy Partners Systemlösungen ohne eigene Investition. Das Unternehmen profitiert bei seiner Spezialisierung auf große Gewerbe- und Industrieprojekte von 15 Jahren Erfahrung der Muttergesellschaft MaxSolar GmbH. Wir freuen uns endlich eine Lösung im B2B Segment für eine schnelle Umsetzung von Eigenverbrauchsanlagen, Gewerbespeicher, Carportanlagen und integrierte Ladeinfrastruktur liefern zu können. Wir helfen die Energie ohne Investitionen nachhaltig und erneuerbar günstig vor Ort produzieren zu können.", sagt Christoph Strasser, Geschäftsführer von MaxSolar sowie von Energy Partners.

Über Energy Partners GmbH:

Energy Partners wurde im Jahr 2024 gegründet und ist ein Tochterunternehmen der MaxSolar GmbH mit Sitz in Traunstein. Energy Partners bietet als One-Stop-Shop ein 360 Grad-Angebot zur Realisierung von ganzheitlichen Energieprojekten für Dachflächen von Unternehmen und Organisationen im Industrie- und Gewerbesektor. Das Ziel ist es, Kunden bei der Erschließung nachhaltiger Energiequellen zu unterstützen und gleichzeitig Kosten zu senken. Mit dem Fokus auf C&I Aufdach-Photovoltaik strebt Energy Partners an Marktführer in der DACH-Region zu werden.

https://www.energypartners.de

Über MaxSolar GmbH:

MaxSolar ist ein führender Anbieter von integrierten, innovativen Energielösungen für Unternehmen und Kommunen. Mit Hauptsitz in Traunstein ist das Unternehmen, das 2009 gegründet wurde, inzwischen mit mehr als 300 Mitarbeitenden an fünf Standorten in ganz Deutschland aktiv. Das Angebot von MaxSolar umfasst die Planung, die Errichtung und den Betrieb von Photovoltaik- und Windanlagen, Energiespeichern, E-Ladeinfrastruktur sowie Wärmelösungen in integrierten Systemen. Die aktuelle Projektpipeline des Unternehmens umfasst derzeit über 7,5 GW in unterschiedlichen Entwicklungsstadien.

https://www.maxsolar.com

