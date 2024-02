München (ots) - A Match made in Streaming-Heaven: Ab sofort können alle Kund:innen der Deutschen Telekom des neuen MagentaTV auf die kostenfreien Inhalte von Joyn zugreifen. Direkt über MagentaTV mit der aktuellen Telekom-Hardware (MagentaTV One, MagentaTV Stick) und ohne Zusatzkosten sehen die Zuschauer:innen damit die Inhalte der Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE. Dazu gehören beliebte Reality-Shows wie "Forsthaus Rampensau", der US-Serien-Hit "House of the Dragon" und die erfolgreiche SAT.1-Vorabendserie "Die Landarztpraxis". Möglich wird das durch eine Kooperation von ProSiebenSat.1 mit der Deutschen Telekom. Dadurch entsteht ein integriertes Nutzungserlebnis von Joyn auf MagentaTV, mit dem Joyn seine potentielle Reichweite um die des neuen MagentaTV erweitert. Die ProSiebenSat.1 Media SE und die Deutsche Telekom bauen damit ihre bereits bestehende erfolgreiche Partnerschaft weiter aus.

Zum Start sind die kostenfreien Inhalte von Joyn auf der aktuellen Telekom-Hardware (MagentaTV One, MagentaTV Stick) und in allen aktuellen MagentaTV-Tarifen verfügbar. Bei Neu-Kund:innen ist die Joyn-App direkt vorinstalliert, Bestandskund:innen finden sie bei den App-Vorschlägen und können sie dort kostenlos laden und installieren. Durch die Verknüpfung von Metadaten wie z. B. Sendungsinformationen können MagentaTV-Kund:innen die Joyn-Inhalte über die MagentaTV-Suche gezielt finden und sofort abspielen.

Katharina Frömsdorf, CEO Joyn: "Durch den Start der Joyn-App bei der Deutschen Telekom können die MagentaTV-Kund:innen pünktlich zum Start von 'Germany's Next Topmodel' jetzt so einfach wie nie unsere kostenfreien Inhalte sehen. Durch diese Partnerschaft erschließen wir zusätzliche Reichweiten für das kostenfreie Streaming-Angebot von Joyn - mit entsprechendem Vermarktungspotential. Damit schaffen wir ein noch attraktiveres Angebot für die Kund:innen von MagentaTV."

Arnim Butzen, TV-Chef Deutsche Telekom: "Die Kooperation mit Joyn unterstreicht unseren strategischen Ansatz. Wir wollen unseren Kunden bei MagentaTV als smarter Aggregator gemeinsam mit starken Partnern das beste TV-Erlebnis bieten. Mit der kostenlosen Joyn-App bekommen unsere Kunden Zugriff auf hochklassigen Content aus zahlreichen Genres - sowohl im fiktionalen wie im non-fiktionalen Bereich sind hier absolute Top-Titel dabei."

Auf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und rund 25.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit - von Realitys wie "Forsthaus Rampensau", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreichen US-Filmen, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Viacom, Eurosport und Discovery. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter: www.joyn.de.

MagentaTV bündelt klassisches Fernsehen und Streamingdienste auf einer Plattform. Immer kostenlos dabei ist MagentaTV+. Dabei stehen bis zu 180 TV-Sender und mehr als 100 HD-Kanäle zur Auswahl. Zudem bieten Funktionen wie Timeshift, Restart und sieben Tage Replay einen einmaligen Komfort. MagentaTV ist unabhängig vom Internetanschluss buchbar, auch im EU-Ausland nutzbar und kann zuhause und unterwegs über Endgeräte der Telekom sowie über Smart TVs, Streamingsticks, Smartphones und Tablets genutzt werden. Weitere Informationen unter www.magentatv.de.

