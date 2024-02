"Then I Knew I Was Good at Painting": Esther Mahlangu. A Retrospective. Künstlerin Esther Mahlangu vor ihrem BMW Art Car in der Iziko South African National Gallery, 2024. Foto: Clint Strydom © Esther Mahlangu und BMW AG / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/28255 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.