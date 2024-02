Unterföhring (ots) - Unterföhring, 15. Februar 2024. Süßer Start in die Fastenzeit: 3,96 Millionen Back-Fans (Nettoreichweite ab 3 Jahren) lassen sich zum Auftakt der achten Staffel von "Das große Promibacken" den Aschermittwoch in SAT.1 schmecken. In der SAT.1-Senderzielgruppe (Z. 14-59 J.) startet die Back-Show mit sehr schönen 8,4 Prozent Marktanteil - deutlich über dem Vorjahrswert.

Schauspielerin Susan Sideropoulos erhält als erste "Bäckerin der Woche" die rote Schürze. Für Moderatorin Panagiota Petridou geht die "Griechische Sonne" schon nach einer Folge wieder unter: Sie erhält die wenigsten Punkte und muss die Show verlassen. Comedian Simon Gosejohann, Moderatorin Madita van Hülsen, Schauspieler Raúl Richter, TV-Kommissarin Alexandra Rietz, Entertainer Julian F.M. Stoeckel, Leichtathlet Mathias Mester und "Bäckerin der Woche" Susan Sideropoulos zaubern nächsten Mittwoch eine Kuchenkreation aus ihrer Lieblingsnuss und wollen die Juroren mit ihren Comic-Cakes überzeugen. Bereits jetzt ist die neue Folge der Torten-Show auf Joyn zu sehen.

"Das große Promibacken", achte Staffel, sechs Folgen, produziert von Tower Productions - immer mittwochs, um 20:15 Uhr in SAT.1 und eine exklusive Preview der nächsten Folge immer sieben Tage vor TV auf Joyn

"Das große Promibacken" digital: Rezepte und Highlights zur Show finden Fans auf www.das-grosse-promibacken.de sowie auf YouTube, Facebook und Instagram @dasgrossebacken.

Weitere Infos, Interviews und Bilder: http://presse.sat1.de/Promibacken2024

