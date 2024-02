Bad Nenndorf (ots) - Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) informiert in einer Pressekonferenz über Todesfälle durch Ertrinken im Jahr 2023. Der Verband führt diese Statistik seit dem Jahr 2000, unter anderem um Gefahren am und im Wasser zu verdeutlichen. In diesem Zusammenhang wirft die DLRG zudem einen Blick auf den kommenden Sommer und die diesjährige Badesaison.

Ein weiterer Blick voraus soll den bundesweiten Schwimmabzeichentagen im Juni gelten. Auch der zurückliegende Hochwasser-Einsatz in Niedersachsen und die Arbeit der DLRG im Katastrophenschutz werden Thema sein.

Die Pressekonferenz findet statt am

Donnerstag, den 22. Februar 2023, um 11 Uhr

im Courtyard by Marriott Hannover Maschsee,

Arthur-Menge-Ufer 3, 30169 Hannover.

Die Veranstaltung wird parallel im Internet übertragen und kann unter dlrg.de/statistik-ertrinken mitverfolgt werden. Fragen können über den Chat direkt im Livestream oder per Mail an presse@dlrg.de Fragen an die Redner gestellt werden.

Das Hauptstatement hält die Präsidentin der DLRG, Ute Vogt.

Die DLRG wird vorbereitetes Material (O-Töne für TV und Hörfunk sowie Grafiken) und alle Informationen zur Statistik "Todesfälle durch Ertrinken 2023" unter dlrg.de/statistik-ertrinken zur Verfügung stellen.

Über Anmeldungen im Vorfeld an presse@dlrg.de freuen wir uns.

