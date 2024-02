München (ots) - illycaffè ist auch dieses Jahr wieder Hauptsponsor der Biennale Arte 2024 "Stranieri Ovunque - Foreigners Everywhere", die am 20. April in Venedig ihre Pforten öffnet. Die erstmals 2003 ins Leben gerufene Zusammenarbeit gründet auf dem gemeinsamen Engagement für die Förderung der Schönheit durch das Medium der zeitgenössischen Kunst in Verbindung mit einer der weltweit angesehensten Kunstausstellungen. Dieses Jahr erhält die Partnerschaft mit der Einführung einer neuen illy Art Collection, die Werke aufstrebender lateinamerikanischer Künstler zeigt, eine neue Dimension. Die Künstler wurden vom Kurator der Biennale Arte 2024, Adriano Pedrosa, aus dem Pool der Aussteller ausgewählt und erhalten so mehr Sichtbarkeit und mehr Potential, sich künstlerisch zu entwickeln. Die ikonischen illy Tassen dienten erneut als Leinwände, die es den ausgewählten Künstlern ermöglichen, ihre Kreativität zu präsentieren.

"Die diesjährige Ausstellung feiert Menschen, die Fremde sind oder weit entfernt leben, und nutzt dabei die Sprache der zeitgenössischen Kunst - seit jeher ein Katalysator für Dialog und Integration. Dies sind Werte, die illycaffè in seiner gesamten Lieferkette aufrechterhält, das Unternehmen stellt den Menschen konsequent in den Mittelpunkt seiner Aktivitäten", so Cristina Scocchia, CEO von illycaffè.

Die ethische und ästhetische Essenz von illycaffè ist in der nachhaltigen Qualität des Produkts verkörpert. Künstler, Sammler, Kuratoren und Besucher der 60. International Art Exhibition haben die Möglichkeit, den einzigartigen illy Blend an den Bars der Biennale Arte und während der Eröffnungstage im Pavillon am Eingang der Giardini della Biennale zu genießen.

Pressekontakt:

THINK INC. Communications GmbH, dvg@thinkinc.de, +49-(0)89-72 46 76-23

Original-Content von: illycaffè S.p.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH